भारत के खिलाफ आखिरी 2 वनडे के लिए न्यूजीलैंड ने टीम में किए बदलाव

रैंडेल ने अपने लिस्ट-A करियर में 55 मैचों में 22.74 की औसत से 100 विकेट लिए हैं।

न्यूजीलैंड के मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने कहा, "जब किसी खिलाड़ी को पहली बार अंतरराष्ट्रीय टीम में चुना जाता है, तो वह हमेशा एक खास पल होता है। हम ब्रेट के लिए बहुत खुश हैं। वह काफी समय से घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने यह मौका अपनी मेहनत से हासिल किया है।"