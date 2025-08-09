न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को दूसरे टेस्ट में हराते हुए सीरीज क्लीन स्वीप की, ये बने रिकॉर्ड्स  

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट को कीवी टीम ने पारी और 359 रन से अपने नाम कर लिया। इसी के साथ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में उसने 2-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। जिम्बाब्वे की दूसरी पारी 117 रन पर समाप्त हो गई। जकारी फाउलकेस ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। जिम्बाब्वे का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पूरी टीम 125 रन पर ऑलआउट हो गई। मैट हेनरी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। फाउलकेस के खाते में 4 विकेट आए। जवाब में डेवोन कॉनवे (153), हेनरी निकोल्स (150*) और रचिन रविंद्र (165*) की पारियों के दम पर 601 रन बनाए और पारी घोषित कर दी।जिम्बाब्वे का कोई भी गेंदबाज अपनी छाप नहीं छोड़ पाया। जिम्बाब्वे की दूसरी पारी 28.1 ओवर में ही समाप्त हो गई।

विकेट हेनरी ने टेस्ट में छठी बार लिया 5 विकेट हॉल हेनरी ने 15 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 40 रन देते हुए ये 5 विकेट चटकाए। यह उनके टेस्ट करियर का छठा 5 विकेट हॉल रहा। इसके साथ-साथ उन्होंने दूसरी बार इस टीम के विरुद्ध 5 या अधिक विकेट लेने में सफलता हासिल की। यह सीरीज में उनका दूसरा 5 विकेट हॉल था। पहले टेस्ट में उन्होंने कुल 9 विकेट (6/39 और 3/51) हासिल किए थे। दूसरी पारी में हेनरी ने 16 रन देकर 2 विकेट लिए।

शतक ऐसी रही रविंद्र की पारी रविंद्र ने न्यूजीलैंड की पहली पारी में 139 गेंदों का सामना किया और 165 रन बनाए। उनके बल्ले से 21 चौके और 2 छक्के निकले। ये उनके टेस्ट करियर का तीसरा और जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला शतक रहा। उन्होंने अब तक 17 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 32 पारियों में 42.20 की औसत से 1,224 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 240 रन रहा है। उन्होंने यह पारी दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेली थी।

पारी हेनरी निकोल्स के बल्ले से निकला 10वां शतक निकोल्स ने 245 गेंदों का सामना किया और 150 रन बनाए। उनके बल्ले से 15 चौके निकले। ये उनके टेस्ट करियर का 10वां और जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला शतक रहा। रविंद्र और निकोल्स के बीच 285 गेंदों में नाबाद 256 रन की साझेदारी हुई। अब तक इस खिलाड़ी ने 58 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 90 पारियों में 39.02 की औसत से 3,161 रन बनाए हैँ। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 200* रन रहा है।