टेस्ट क्रिकेट: न्यूजीलैंड की ओर से डेब्यू करते हुए इन गेंदबाजों ने किए हैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

#1 जकारी फौल्केस (9/75 बनाम जिम्बाब्वे, 2025) जिम्बाब्वे के खिलाफ पहली पारी में फौल्केस ने 16 ओवरों में 38 रन देकर 4 विकेट चटकाए। इसके बाद मैच की तीसरी और जिम्बाब्वे की दूसरी पारी में उन्होंने 9 ओवरों में 37 रन देकर 5 विकेट लिए। उन्होंने मैच में 75 रन देकर 9 विकेट लिए। उन्होंने मैच में कुल 25 ओवर फेंके और 7 मेडन ओवर डाले। उनके इस दमदार प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड ने पारी के अंतर से अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की।

जानकारी न्यूजीलैंड की ओर से जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन फौल्केस जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट में न्यूजीलैंड की ओर से दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। शेन बॉन्ड ने 2005 में जिम्बाब्वे के विरुद्ध 99 रन देते हुए 10 विकेट लिए थे।

#2 विलियम ओरूके (9/93 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2024) हैमिल्टन में न्यूजीलैंड-दक्षिण अफ्रीका के बीच 2024 के टेस्ट मैच में विलियम ओरूके ने शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपने टेस्ट करियर के अपने पहले ही मैच में 93 रन देते हुए 9 विकेट लिए थे। न्यूजीलैंड ने वो मैच 7 विकेट से जीता था। इस तेज गेंदबाज़ ने 32.1 ओवर फेंके, जिसमें 8 मेडेन शामिल थे। उन्होंने पहली पारी में 18.2 ओवर में 59 रन देकर 4 विकेट और तीसरी पारी में 34 रन देकर 5 विकेट लिए थे।