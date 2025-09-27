एशिया कप 2025, फाइनल: भारत बनाम पाकिस्तान मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर (रविवार) को दुबई में खेला जाएगा। एशिया कप के 41 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब दोनों टीमें फाइनल में एक दूसरे के खिलाफ उतरेंगी। सूर्यकुमार यादव की टीम ने सुपर-4 में अपने सभी मुकाबले जीते। वहीं, आघा सलमान की टीम को 2 मैच में जीत और 1 में हार मिली। आइए मुकाबले के प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी भारत और पाकिस्तान के बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक 15 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 12 मैच में जीत मिली है। पाकिस्तान की टीम सिर्फ 3 मुकाबला अपने नाम कर पाई है। दोनों टीमों के बीच खेले गए आखिरी 5 टी-20 मुकाबलों में भारतीय टीम ने सभी मैच अपने नाम किए हैं। पाकिस्तान एक भी मुकाबले में जीत दर्ज नहीं कर पाई है।

प्लेइंग इलेवन इस संयोजन के साथ नजर आ सकती है भारतीय टीम फाइनल में जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे की वापसी तय है। वहीं, हार्दिक पांड्या चोटिल हैं। अगर वह फाइनल नहीं खेलते हैं तो अर्शदीप सिंह फाइनल मुकाबले में नजर आ सकते हैं। कप्तान सूर्यकुमार यादव जो पूरे टूर्नामेंट में लय में नजर नहीं आए हैं। उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। भारत की संभावित एकादश: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान),संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह।

एकादश इस प्लेइंग इलेवन के साथ नजर आ सकती है पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान को लगातार 2 मुकाबलों में जीत मिली है। ऐसे में टीम प्रबंधन प्लेइंग इलेवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहेगा। टीम के बल्लेबाजों जो अच्छे लय में नहीं हैं। उनसे फाइनल मुकाबले में बहुत उम्मीदें होंगी। टीम के गेंदबाज पिछले 2 मुकाबलों में अच्छे लय में नजर आए हैं। पाकिस्तान की संभावित एकादश: सैम अय्यूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, आघा सलमान (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद।

नजर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें अभिषेक ने एशिया कप 2025 में 6 मुकाबले खेले हैं और 204.63 की स्ट्राइक रेट से 309 रन बनाए हैं। गिल के बल्ले से 6 मैच में 115 रन निकले हैं। फरहान ने 6 पारियों में 26.66 की औसत से 146 रन बनाए हैं। कुलदीप ने एशिया कप 2025 में 6 मुकाबले खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 9.84 की औसत से 13 विकेट झटके हैं। शाहीन के नाम 6 पारियों में 16 की औसत से 9 विकेट है।