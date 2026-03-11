पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में 5 विकेट हॉल लेने वाले दूसरे बांग्लादेशी गेंदबाज बने नाहिद राणा
क्या है खबर?
बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे मैच में घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हॉल लिया। यह उनके युवा वनडे करियर का पहला 5 विकेट हॉल साबित हुआ। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम के शीर्षक्रम के 5 विकेट चटकाए, जिसमें मोहम्मद रिजवान और साहिबजादा फरहान जैसे प्रमुख विकेट भी शामिल थे। आइए राणा की गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
शानदार रही राणा की गेंदबाजी
राणा ने अपने पहले ओवर में फरहान (27) को आउट करते हुए विकेटों का खाता खोला। उन्होंने अपने दूसरे ओवर में शमील हुसैन (4), तीसरे ओवर में माज सदाकत (18), चौथे ओवर में रिजवान (10) और पांचवें ओवर में सलमान आगा (5) को पवेलियन की राह दिखाई। उनकी तेज गति का विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं दिखा। उनकी घातक गेंदबाजी के ही चलते पाकिस्तान ने 69 रन तक अपने 5 विकेट खो दिए।
बनाम पाकिस्तान
पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट हॉल वाले दूसरे बांग्लादेशी बने नाहिद राणा
राणा अब पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट हॉल लेने वाले बांग्लादेश के सिर्फ दूसरे गेंदबाज बने। उनसे पहले सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान ही ऐसा कर चुके हैं। वनडे विश्व कप 2019 में लॉर्ड्स में खेले गए मैच में मुस्तफिजुर ने 75 रन देते हुए 5 विकेट लिए थे। वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में 4-4 विकेट लेने वाले अन्य बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर, तपश बैस्या और मशरफे मुर्तजा ही हैं।