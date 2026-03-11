पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में 5 विकेट हॉल लेने वाले दूसरे बांग्लादेशी गेंदबाज बने नाहिद राणा

गेंदबाजी

शानदार रही राणा की गेंदबाजी

राणा ने अपने पहले ओवर में फरहान (27) को आउट करते हुए विकेटों का खाता खोला। उन्होंने अपने दूसरे ओवर में शमील हुसैन (4), तीसरे ओवर में माज सदाकत (18), चौथे ओवर में रिजवान (10) और पांचवें ओवर में सलमान आगा (5) को पवेलियन की राह दिखाई। उनकी तेज गति का विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं दिखा। उनकी घातक गेंदबाजी के ही चलते पाकिस्तान ने 69 रन तक अपने 5 विकेट खो दिए।