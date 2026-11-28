तमीम ने भावुक होते हुए कहा, "BCB की ओर से हम केवल उनका धन्यवाद ही कर सकते हैं और बांग्लादेश क्रिकेट के लिए दिए गए उनके योगदान को स्वीकार कर सकते हैं। वह कई क्रिकेटरों और बच्चों के लिए एक महान एंबेसडर और आदर्श रहे हैं। इसलिए BCB निश्चित रूप से मुशफिक के लिए एक बड़ा समारोह आयोजित करेगा। इसके अलावा समय के साथ कुछ अन्य चीजें भी होंगी, जिनके बारे में आप देख और जान सकेंगे।"