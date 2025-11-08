अनौपचारिक टेस्ट: ध्रुव जुरेल ने दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ दोनों पारियों में जड़े शतक, जानिए आंकड़े 

ध्रुव जुरेल के शानदार दूसरे शतक ने बेंगलुरु में खेले जा रहे दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में इंडिया-A को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। जुरेल 170 गेंदों पर नाबाद 127 रन बनाकर लौटे, जिसके बाद इंडिया-A ने अपनी दूसरी पारी 382/7 पर घोषित की। कप्तान ऋषभ पंत और हर्ष दुबे ने भी अर्धशतक जड़े। जीत के लिए 417 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका-A ने तीसरे दिन का खेल बिना विकेट खोए 25/0 पर समाप्त किया।

खेल ऐसा रहा तीसरे दिन का खेल इंडिया-A ने तीसरे दिन की शुरुआत 78/3 के स्कोर से की, लेकिन जल्द ही टीम का स्कोर 116/5 का हो गया। इसके बाद जुरेल और हर्ष ने 184 रन की शानदार साझेदारी कर टीम को संभाला। कप्तान पंत 17 रन पर लौटे थे, जिससे टीम को झटका लगा। हालांकि, बाद में पंत वापस बल्लेबाजी करने उतरे और जुरेल के साथ 54 गेंदों में 82 रन जोड़े। पंत 65 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद इंडिया-A ने पारी घोषित की।

क्रिकेट जुरेल ने जड़ा प्रथम श्रेणी करियर का 5वां शतक पहली पारी में अपने 113वें रन के साथ जुरेल ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 2,000 रन का आंकड़ा पार किया। अब उनके नाम 30 मैचों में 51 से अधिक की औसत से 2,146 रन दर्ज हैं। जुरेल ने इस प्रारूप में अब तक 5 शतक और 13 अर्धशतक लगाए हैं। इनमें से 430 रन उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेले गए टेस्ट मैचों में बनाए हैं, जहां उनकी औसत 47.77 की रही है।