त्रिकोणीय टी-20 सीरीज 2025: पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा श्रीलंका ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, उनका फैसला गलत साबित हुआ। टीम के लिए कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। जनिथ लियानागे ने 41 रन तो बनाए, लेकिन उसके लिए 38 गेंद खर्च कर दी। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और मोहम्मद नवाज ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। जवाब में साहिबजादा फरहान (80*) ने धमाकेदार पारी खेलकर पाकिस्तान को आसान जीत दिला दी।

गेंदबाजी नवाज ने चटकाए 3 विकेट नवाज ने मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 16 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट केवल 4 की रही। उनके अलावा अबरार अहमद, फहीम अशरफ और सलमान मिर्जा को 1-1 सफलता मिली। नवाज ने पाकिस्तान के लिए अब तक 83 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इसकी 78 पारियों में 22.06 की औसत से 81 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/19 का रहा है।

रन सैम अयूब ने पूरे किए 1,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज सैम अयूब 18 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 1,000 रन भी पूरे कर लिए। अब तक इस खिलाड़ी ने 53 मुकाबले खेले हैं और इसकी 51 पारियों में 3 बार नाबाद रहते हुए 1,003 रन बनाए हैं। उनकी औसत 20.89 की रही है। इस खिलाड़ी ने 133.37 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। उनके बल्ले से 5 अर्धशतक भी निकले हैं।