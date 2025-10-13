वनडे विश्व कप 2025: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला बांग्लादेश से फरगना हक (30) और रूबिया हैदर (25) ने पहले विकेट के लिए 53 रन जोड़े। इसके बाद शर्मिन अख्तर (50) और शोर्ना अख्तर (51*) ने अर्धशतक लगाते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में ताजमिन ब्रिट्स (0) के आउट होने के बाद लौरा वोल्वार्ड्ट (31) ने पारी को संभाला। इसके बाद मरिजाने कप्प (56) और क्लो ट्रायॉन (62) ने उम्दा पारियां खेली। आखिर में नादिन डी क्लर्क (37*) ने जीत दिलाई।

जानकारी नादिन डी क्लर्क ने लगातार दूसरे मैच में दिलाई जीत क्लर्क ने 29 गेंदों में नाबाद 37 रन बनाते हुए जीत दिलाई। जब दक्षिण अफ्रीका को 4 गेंदों में 4 रन की दरकार थी, तब क्लर्क ने छक्का लगाकर मैच खत्म किया। इससे पहले भारत के विरुद्ध पिछले मैच में उन्होंने 84* रन बनाए थे।

शर्मिन अख्तर शर्मिन अख्तर ने लगाया अपना 9वां अर्धशतक नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आई शर्मिन ने 77 गेंदों का सामना करते हुए 50 रन बनाए। अपनी इस अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 6 चौके लगाए। यह उनके वनडे करियर का 9वां अर्धशतक साबित हुआ। उनके अब 50 वनडे की 49 पारियों में 25.45 की औसत और 57.26 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,222 रन हो गए हैं। वह बांग्लादेश की ओर से तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं।

शोर्ना अख्तर शोर्ना अख्तर ने लगाया तेज अर्धशतक बांग्लादेश ने जब 150 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब शोर्ना क्रीज पर आई। उन्होंने तेजी से बल्लेबाजी करते हुए अपना पहला अर्धशतक लगाया। वह 35 गेंदों में 3 चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 51 रन बनाकर नाबाद रही। उन्होंने निगार सुल्ताना (32) के साथ मिलकर 71 रन की साझेदारी भी की। उनके नाम अब 18 पारियों में 70.59 की स्ट्राइक रेट के साथ 216 रन हो गए।

अर्धशतक मरिजाने कप्प और क्लो ट्रायॉन ने लगाए अर्धशतक दक्षिण अफ्रीका ने जब 62 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब मरिजाने कप्प क्रीज पर आई। इस अनुभवी बल्लेबाज ने टीम को संकट से निकालते हुए अर्धशतक लगाया। वह 71 गेंदों में 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 56 रन बनाकर आउट हुई। वहीं, मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए आई ट्रायॉन ने अपने वनडे करियर का 14वां अर्धशतक लगाया। कप्प और ट्रायॉन ने छठे विकेट के लिए 85 रन की साझेदारी की।