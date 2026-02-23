टी-20 विश्व कप में भारत के खिलाफ इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

टी-20 विश्व कप का मंच हमेशा बड़े खिलाड़ियों के लिए यादगार प्रदर्शन का गवाह रहा है और जब मुकाबला भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ हो तो चुनौती और भी बड़ी होती है। दुनिया के कई दिग्गज बल्लेबाजों ने इस दबाव को मौके में बदला है और भारत के खिलाफ टी-20 विश्व कप में जमकर रन बनाए हैं। इन पारियों ने भारतीय गेंदबाजी की कड़ी परीक्षा ली है। ऐसे में आइए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 जोस बटलर (644 रन) इस सूची में पहले स्थान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ पहला मुकाबला साल 2011 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 27 मुकाबले खेले हैं और इसकी 24 पारियों में 4 बार नाबाद रहते हुए 644 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी औसत 32.20 और स्ट्राइक रेट 143.75 की रही है। बटलर के बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 83* रन रहा है।

#2 डेविड मिलर (626 रन) दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज डेविड मिलर इस सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ साल 2011 में पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। इस खिलाड़ी ने 29 मुकाबले खेले हैं और इसकी 26 पारियों में 34.77 की औसत और 149.04 की स्ट्राइक रेट से 626 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 106* रन रहा है।

Advertisement

#3 निकोलस पूरन (592 रन) टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके निकोलस पूरन इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2018 में भारत के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2023 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 20 मैचों की 20 पारियों में 32.88 की औसत और 135.15 की स्ट्राइक रेट से 592 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 67 रन रहा था।

Advertisement