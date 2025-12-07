वनडे क्रिकेट के इतिहास में ये खिलाड़ी बने हैं सबसे ज्यादा बार 'प्लेयर ऑफ द सीरीज'

वनडे क्रिकेट के इतिहास में कई खिलाड़ियों ने निरंतरता, मैच जीताने वाले प्रदर्शन और बड़ी सीरीज में दमदार असर के दम पर विशेष पहचान बनाई है। टीम को आगे ले जाने वाले ये खिलाड़ी न सिर्फ रन और विकेटों से मैच बदलते हैं, बल्कि लगातार शानदार प्रदर्शन कर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' जैसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड पर भी कब्जा जमाते हैं। आइए इस प्रारूप के इतिहास में सबसे ज्यादा बार 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' बनने वाले खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।

#1 सचिन तेंदुलकर (15 बार) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने साल 1989 में अपना पहला वनडे मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2012 में ये प्रारूप खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने अपने वनडे करियर में 108 सीरीज खेली थी। इस दौरान 15 बार 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' बने थे। इस खिलाड़ी ने 463 वनडे मैचों में 18,426 रन बनाए थे। इसके अलावा उन्होंने 154 विकेट भी चटकाए थे।

#2 विराट कोहली (12 बार) विराट कोहली इस सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। साल 2008 में अपना पहला वनडे मुकाबला खेलने वाले कोहली अब तक 12 बार 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' बन चुके हैं। उन्होंने 76 वनडे सीरीज खेली है। इस खिलाड़ी ने 308 मुकाबलों की 296 पारियों में 58.46 की औसत से 14,557 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 53 शतक और 76 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 183 रन रहा है।

Advertisement

#3 सनथ जयसूर्या (11 बार) श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सनथ जयसूर्या इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 1989 में अपना पहला वनडे मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2011 में ये प्रारूप खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 111 वनडे सीरीज खेली थी। इस दौरान वह 11 बार 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' बनने में सफल रहे थे। उन्होंने 445 वनडे में 13,430 रन बनाए थे। इसके अलावा 323 विकेट भी लिए थे।

Advertisement