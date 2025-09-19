अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खीताब जीतने वाले खिलाड़ी

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब जीतना किसी भी खिलाड़ी के निरंतर शानदार प्रदर्शन का प्रमाण होता है। यह खिताब उसी को मिलता है जो पूरी सीरीज में अपनी टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभाए और बल्ले या गेंद से लगातार प्रभाव छोड़े। कई दिग्गजों ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से यह उपलब्धि हासिल की है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बार-बार यह सम्मान जीतकर खास पहचान बनाई है। आइए उन पर एक नजर डालते हैं।

#1 विराट कोहली (21 बार) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली हैं। उन्होंने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2008 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 550 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और इस दौरान 166 सीरीज का हिस्सा रहे हैं। कोहली ने 21 बार 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 3 बार, वनडे में 11 बार और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 7 बार ये उपलब्धि हासिल की है।

#2 सचिन तेंदुलकर (20 बार) दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने 1989 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2013 में खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 664 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे। इस दौरान वह 183 सीरीज का हिस्सा रहे थे। उन्होंने 20 बार 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' अपने नाम की थी। टेस्ट क्रिकेट में 5 बार और वनडे में तेंदुलकर ने 15 बार ये अवॉर्ड अपने नाम किए थे।

#3 शाकिब अल हसन (17 बार) तीसरे स्थान पर बांग्लादेश क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन हैं। उन्होंने 2006 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 447 मैच खेले हैं और 162 सीरीज का हिस्सा रहे हैं। इस दौरान शाकिब ने 17 बार 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब अपने नाम किया है। इस खिलाड़ी ने 5 बार टेस्ट क्रिकेट में, 7 बार वनडे क्रिकेट में और 5 बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में ये अवार्ड अपने नाम किए हैं।