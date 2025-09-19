भारत बनाम पाकिस्तान, टी-20 अंतरराष्ट्रीय: एक पारी में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले गेंदबाज

भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच टी-20 मुकाबले हमेशा रोमांच से भरपूर रहते हैं। जब-जब बल्लेबाज विस्फोटक पारियों से सुर्खियां बटोरते हैं तो कई गेंदबाजों के लिए ये मुकाबले बेहद कठिन साबित होते हैं। दोनो टीमों में कुछ गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने एक पारी में जमकर रन लुटाए और उनकी गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के सामने बिल्कुल बेअसर साबित हुई। ऐसे में आइए उन गेंदबाजों पर नजर डालते हैं जिन्होंने एक पारी में सबसे ज्यादा रन खर्च किए।

#1 भुवनेश्वर कुमार (46 रन) पहले स्थान पर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं। उन्होंने साल 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ अहमदाबाद के मैदान पर 4 ओवर में 46 रन खर्च कर दिए थे। उस मैच में उनकी इकॉनमी रेट 11.50 की रही थी। इस खिलाड़ी ने 1 विकेट अपने नाम किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 192/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में पाकिस्तान की टीम 181/7 का स्कोर ही बना पाई थी और मुकाबला 11 रन से हार गई थी।

#2 नसीम शाह (45 रन) सूची में दूसरे स्थान पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज नसीम शाह हैं। उन्होंने साल 2022 में भारतीय टीम के खिलाफ 4 ओवर में 45 रन खर्च कर दिए थे। उनकी इकॉनमी रेट 11.25 की रही थी। नसीम ने 1 सफलता अपने नाम की थी। दुबई में खेले गए उस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 181/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में पाकिस्तान ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।

#3 तीसरे स्थान पर हैं 4 गेंदबाज इस सूची में तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 4 गेंदबाज हैं। एस श्रीसंत (2007), सोहेल तनवीर (2012), हसन अली (2021) और हार्दिक पांड्या (2022) ने 4 ओवर में 44-44 रन खर्च कर चुके हैं। इन सभी गेंदबाजों की इकॉनमी रेट उस मुकाबले में 11 की रही थी। श्रीसंत और हार्दिक ने 1-1 विकेट लिया था, हसन को 2 सफलता मिली थी। हसन और सोहेल एक भी सफलता अपने नाम नहीं कर पाए थे।