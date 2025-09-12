दलीप ट्रॉफी 2025, फाइनल: रजत पाटीदार ने जड़ा 15वां प्रथम श्रेणी शतक, जानिए आंकड़े

दलीप ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में सेंट्रल जोन के कप्तान रजत पाटीदार ने साउथ जोन के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (101) खेली। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का 15वां और इस टूर्नामेंट में दूसरा ही शतक रहा। वह इस टूर्नामेंट में लगातार चौथी बार 50+ का स्कोर बनाने में सफल रहे हैं। उनकी इस पारी की बदौलत ही सेंट्रल जोन की टीम शुरुआत झटकों से उबर पाई और निर्णायक बढ़त लेने में सफल रही।

बल्लेबाजी कैसी रही पाटीदार की पारी और साझेदारी? साउथ जोन की ओर से पहली पारी में बनाए गए 149 रनों के जवाब में सेंट्रल जोन को 74 रन तक 2 अहम झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए पाटीदार ने यश राठौड़ के साथ चौथे विकेट के लिए 153 रन की अहम साझेदारी निभाई। उन्होंने 112 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। पाटीदार अपनी पारी में 115 गेंदों में 12 चौके और 2 शानदार छक्कों की मदद से 101 रन बनाकर गुरजपनीत सिंह का शिकार बने।

प्रदर्शन दलीप ट्रॉफी 2025 में कैसा रहा है पाटीदार का प्रदर्शन? पाटीदार का दलीप ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन रहा है। उन्हें इस टूर्नामेंट में अब तक खेली 4 पारियों में 2 में शतक और 2 में अर्धशतक जड़े हैं। इस तरह से यह उनका लगातार चौथा 50+ स्कोर रहा है। उन्होंने नॉर्थ जोन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहली पारी में 125 और दूसरी पारी में 66 रन बनाए थे। इसी तरह वेस्ट जोन के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में पहली पारी में 77 रनों की अहम पारी खेली थी।

करियर कैसा रहा है पाटीदार का प्रथम श्रेणी करियर? पाटीदार ने 71 प्रथम श्रेणी मुकाबले खेले हैं और इसकी 120 पारियों में 5,107 रन बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने 44 से ज्यााद की औसत से बल्लेबाजी की है। उनके बल्ले से 15 शतक के अलावा 26 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 196 रन है। लिस्ट-A क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 64 मुकाबलों की 63 पारियों में 37.47 की औसत से 2,211 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 4 शतक और 13 अर्धशतक निकले हैं।