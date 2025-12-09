एक कैलेंडर वर्ष में 60+ की औसत से सर्वाधिक बार 500+ वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज

भारतीय क्रिकेट टीम इस साल का अपना आखिरी वनडे मैच खेल चुकी है। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इस साल भारत की ओर से वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 13 मैचों में 65.10 की औसत और 96.15 की स्ट्राइक रेट से 651 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 3 शतक भी अपने नाम किए। इस बीच एक कैलेंडर वर्ष में 60+ की औसत से सर्वाधिक बार 500+ वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 विराट कोहली (6 बार) कोहली ने 2025 से पहले 5 सालों में भी ऐसा कारनामा किया था। उन्होंने 2012 में 68.40 की औसत के साथ 1,026 रन बनाए थे। 2016 में कोहली ने 92.37 की औसत के साथ 739 रन बनाए थे। 2017 में उन्होंने 76.84 की औसत से 1,460 रन अपने नाम किए थे। 2018 में उनके बल्ले से 133.55 की औसत से 1,202 रन निकले थे। इसी तरह 2023 में उन्होंने 72.47 की औसत से 1,377 रन बनाए थे।

#2 महेंद्र सिंह धोनी (5 बार) पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 5 सालों में 60+ की औसत से 500+ वनडे रन बनाए थे। पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने 2009 में 24 पारियों में 70.47 की औसत के साथ 1,198 रन बनाए थे। 2012 में उन्होंने 65.50 की औसत के साथ 524 रन बनाए थे। इसी तरह धोनी ने 2013 में 62.75 की औसत से 753 रन, 2017 में 60.61 की औसत से 788 रन और 2019 में 60.00 की औसत से 600 रन बनाए थे।

#3 एबी डिविलियर्स (4 बार) दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी एबी डिविलियर्स भी इस सूची का हिस्सा हैं। उन्होंने 2010 में 16 पारियों में 80.33 की औसत से 964 रन बनाए थे, जिसमें 5 शतक शामिल थे। 2012 में इस पूर्व दिग्गज ने 107.50 की औसत से 12 पारियों में 645 रन बनाए थे। 2014 में इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 73.25 की औसत से 879 रन बनाए थे। 2015 में डिविलियर्स ने 79.53 की औसत से 1,193 रन बनाए थे।

