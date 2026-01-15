अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: इन खिलाड़ियों ने की है सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी, जानिए आंकड़े

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तानी निभाना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें मैदान पर फैसले लेने के साथ टीम को लंबे समय तक संभालने की जिम्मेदारी होती है। कुछ दिग्गज खिलाड़ी ऐसे रहे हैं, जिन्होंने वर्षों तक अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैचों में कप्तानी की है। उनका अनुभव, धैर्य और रणनीतिक समझ टीम की पहचान बना। ऐसे में आइए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा मुकाबलों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।

#1 महेंद्र सिंह धोनी (332) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं। उन्होंने साल 2007 में पहली बार कप्तानी की थी। आखिरी बार वह 2018 में कप्तान के तौर पर नजर आए थे। धोनी ने 332 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कप्तानी की थी। इस दौरान भारतीय टीम को 178 मुकाबलों में जीत मिली थी। 120 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा था। 6 मैच टाई रहा था और 15 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए थे।

#2 रिकी पोटिंग (324) दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व महान कप्तान रिकी पोंटिग हैं। उन्होंने साल 2002 में पहली बार कंगारू टीम की कप्तानी की थी। आखिरी बार वह साल 2012 में कप्तान के रूप में नजर आए थे। उन्होंने 324 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की थी। 220 मैच में टीम को जीत मिली और सिर्फ 77 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा। 2 मुकाबले टाई रहे थे और 13 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए थे।

Advertisement

#3 स्टीफन फ्लेमिंग (303) न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 1997 में पहली बार कीवी टीम की कप्तानी की थी। आखिरी बार 2007 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तानी करते हुए नजर आए थे। फ्लेमिंग ने 303 मैचों में कप्तानी की और 128 मैच में उनकी टीम को जीत मिली। 135 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा। 2 मैच टाई रहे थे और 25 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए थे।

Advertisement