टी-20 विश्व कप के इतिहास में भारतीय कप्तान की लगातार सबसे ज्यादा जीत

#1 रोहित शर्मा (8 जीत, 2024) रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने टी-20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता था। उस संस्करण में रोहित के नेतृत्व में टीम ने अपने सभी 8 मैच जीते थे। इससे पहले वह 2022 में भी टीम की कप्तानी कर चुके थे। इन दोनों संस्करणों को मिलाकर रोहित ने टी-20 विश्व कप के कुल 14 मैचों में कप्तानी की, जिसमें से 12 मैच भारत ने जीते और सिर्फ 2 मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा।

#2 महेंद्र सिंह धोनी (7 जीत, 2012-14) क्रिकेट जगत में अपनी कप्तानी का लोहा मनवा चुके महेंद्र सिंह धोनी ने टी-20 विश्व कप के कुल 6 संस्करणों (2007 से 2016 तक सभी) में भारत की कमान संभाली थी। धोनी की कप्तानी में भारत ने लगातार 7 मैच (2012-14) जीते हैं। बता दें कि भारतीय टीम 2012 में सुपर-8 से आगे नहीं बढ़ सकी थी और 2014 में उपविजेता रही थी। तब फाइनल में भारत को श्रीलंका के खिलाफ हार मिली थी।

Advertisement

#3 महेंद्र सिंह धोनी (6 जीत, 2007-09) धोनी के ही कप्तानी में भारत ने 2007-09 के बीच लगातार 6 मैच जीते थे। 2007 में खेले गए पहले संस्करण को भारत ने जीता था। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। धोनी ने टी-20 विश्व कप में कुल 33 मैच खेले, जिसमें से 20 में जीत दर्ज की। इस बीच 11 मैच में भारत को हार मिली और 1 मैच टाई व 1 मैच बेनतीजा रहा।

Advertisement