टी-20 विश्व कप के इतिहास में भारतीय कप्तान की लगातार सबसे ज्यादा जीत
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम को सुपर-8 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार मिली। जीत के लिए मिले 188 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 111 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही भारतीय टीम का टी-20 विश्व कप में लगातार जीत का सिलसिला टूट गया। इस बीच टी-20 विश्व कप के इतिहास में लगातार सर्वाधिक मैच जीतने वाले भारतीय कप्तानों के बारे में जानते हैं।
#1
रोहित शर्मा (8 जीत, 2024)
रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने टी-20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता था। उस संस्करण में रोहित के नेतृत्व में टीम ने अपने सभी 8 मैच जीते थे। इससे पहले वह 2022 में भी टीम की कप्तानी कर चुके थे। इन दोनों संस्करणों को मिलाकर रोहित ने टी-20 विश्व कप के कुल 14 मैचों में कप्तानी की, जिसमें से 12 मैच भारत ने जीते और सिर्फ 2 मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा।
#2
महेंद्र सिंह धोनी (7 जीत, 2012-14)
क्रिकेट जगत में अपनी कप्तानी का लोहा मनवा चुके महेंद्र सिंह धोनी ने टी-20 विश्व कप के कुल 6 संस्करणों (2007 से 2016 तक सभी) में भारत की कमान संभाली थी। धोनी की कप्तानी में भारत ने लगातार 7 मैच (2012-14) जीते हैं। बता दें कि भारतीय टीम 2012 में सुपर-8 से आगे नहीं बढ़ सकी थी और 2014 में उपविजेता रही थी। तब फाइनल में भारत को श्रीलंका के खिलाफ हार मिली थी।
#3
महेंद्र सिंह धोनी (6 जीत, 2007-09)
धोनी के ही कप्तानी में भारत ने 2007-09 के बीच लगातार 6 मैच जीते थे। 2007 में खेले गए पहले संस्करण को भारत ने जीता था। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। धोनी ने टी-20 विश्व कप में कुल 33 मैच खेले, जिसमें से 20 में जीत दर्ज की। इस बीच 11 मैच में भारत को हार मिली और 1 मैच टाई व 1 मैच बेनतीजा रहा।
#4
सूर्यकुमार यादव (4 जीत, 2026)
सूर्यकुमार की कप्तानी में भारत ने ग्रुप स्टेज में अपने चारों मैचों को जीता। भारत ने अपने पहले मैच में अमेरिका को 29 रन से हराया था। इसके बाद भारतीय टीम ने नामीबिया को 93 रन से करारी शिकस्त दी थी। ग्रुप-A में मौजूद भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 61 रन से और नीदरलैंड को 71 रन से हराया था। इसके बाद सुपर-8 मैच में भारत को दक्षिण अफ्रीका से हराया।