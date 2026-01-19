वनडे में भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक बार 300+ स्कोर बनाने वाली टीमें

#2 पाकिस्तान - 12 बार सूची में पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरे पायदान पर है। दोनों टीमों के बीच अब तक 136 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। इनमें पाकिस्तान ने 12 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 से अधिक रन का स्कोर खड़ा किया है। इस दौरान टीम को 10 में जीत मिली है और 2 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए सर्वोच्च स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 338 रन का रहा है।

#3 इंग्लैंड - 10 बार इस सूची में इंग्लैंड क्रिकेट टीम तीसरे नंबर पर काबिज है। दोनों के बीच 110 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। इनमें इंग्लिश टीम ने 10 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 से अधिक रन का स्कोर खड़ा किया है। इस दौरान टीम को 6 में जीत मिली है और 4 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड का भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए सर्वोच्च स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 350 रन का रहा है।

