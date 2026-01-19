वनडे में भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक बार 300+ स्कोर बनाने वाली टीमें
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने रविवार (18) जनवरी को भारतीय क्रिकेट टीम को वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में 41 रनों से हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमा लिया। कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337/8 का स्कोर बनाया। जवाब में भारतीय टीम 296 रन पर ढेर हो गई। यह न्यूजीलैंड का भारत के खिलाफ वनडे में पहले बल्लेबाजी करते हुए 8वां 300+ स्कोर था। आइए भारत के खिलाफ सर्वाधिक 300+ रन बनाने वाली टीमों पर नजर डालते हैं।
#1
ऑस्ट्रेलिया - 22 बार
भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में पहले बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक बार 300+ रन का स्कोर बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के नाम दर्ज है। कंगारू टीम ने 22 बार यह कारनामा किया है। इनमें से टीम को 18 में जीत मिली है, जबकि 2 मुकाबलों में उसे हार झेलनी पड़ी है। इसी तरह एक मुकाबला अनिर्णित रहा है। कंगारू टीम का भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए सर्वाेच्च स्कोर 389/4 का रहा है।
#2
पाकिस्तान - 12 बार
सूची में पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरे पायदान पर है। दोनों टीमों के बीच अब तक 136 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। इनमें पाकिस्तान ने 12 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 से अधिक रन का स्कोर खड़ा किया है। इस दौरान टीम को 10 में जीत मिली है और 2 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए सर्वोच्च स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 338 रन का रहा है।
#3
इंग्लैंड - 10 बार
इस सूची में इंग्लैंड क्रिकेट टीम तीसरे नंबर पर काबिज है। दोनों के बीच 110 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। इनमें इंग्लिश टीम ने 10 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 से अधिक रन का स्कोर खड़ा किया है। इस दौरान टीम को 6 में जीत मिली है और 4 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड का भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए सर्वोच्च स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 350 रन का रहा है।
#4
वेस्टइंडीज और न्यजीलैंड - 8 बार
सूची में वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से चौथे नंबर पर है। दोनों ने भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 8-8 बार 300+ रन के स्कोर खड़े किए हैं। इनमें से वेस्टइंडीज को 4 में जीत और 4 में हार मिली है। उसका सर्वोच्च स्कोर 333/8 रन का रहा है। न्यूजीलैंड को इन मैचों में 5 में जीत और 2 में हार मिली है।एक मुकाबला टाई रहा है। उसका सर्वोच्च स्कोर 9 विकेट पर 349 रन का रहा है।