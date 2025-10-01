अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल करने वाले बल्लेबाज बने
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने हाल ही में सम्पन्न हुए एशिया कप 2025 में जोरदार प्रदर्शन किया। इसके परिणामस्वरूप उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में फायदा हुआ है। उनके अब 931 रेटिंग अंक हो गए हैं। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के डेविड मलान का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है।
प्रदर्शन
एशिया कप में सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज रहे थे अभिषेक
एशिया कप 2025 में अभिषेक सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 7 पारियों में 44.8 की औसत और 200 की स्ट्राइक रेट के साथ 314 रन बनाए। इस युवा बल्लेबाज ने 3 अर्धशतक भी लगाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 75 रन रहा। उनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 300 रन का आंकड़ा नहीं छू सका। उनके बाद श्रीलंका के पथुम निसानका ने 6 पारियों में 43.50 की औसत से 261 रन बनाए।
रेटिंग
अभिषेक ने डेविड मलान का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा
अभिषेक से पहले मलान ने 919 अंक हासिल किए थे। उन्होंने दिसंबर 2020 में ये मुकाम हासिल किया था। टी-20 इतिहास की बात करें तो मलान के बाद इस सूची में सूर्यकुमार यादव हैं। उन्होंने अपने करियर में जनवरी, 2023 में 912 रेटिंग हासिल किए थे। सूर्यकुमार के बाद विराट कोहली भी 900 से अधिक हासिल कर चुके हैं। इस दिग्गज बल्लेबाज ने सितंबर 2014 में 909 रेटिंग अंक हासिल किए थे।