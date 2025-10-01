अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल करने वाले बल्लेबाज बने

🚨 931 RATING FOR ABHISHEK SHARMA IN T20I 🚨 Highest ever in the history of the format, breaking the record of Dawid Malan 🤯🔥 pic.twitter.com/vpSuAiSdyJ

एशिया कप 2025 में अभिषेक सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 7 पारियों में 44.8 की औसत और 200 की स्ट्राइक रेट के साथ 314 रन बनाए। इस युवा बल्लेबाज ने 3 अर्धशतक भी लगाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 75 रन रहा। उनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 300 रन का आंकड़ा नहीं छू सका। उनके बाद श्रीलंका के पथुम निसानका ने 6 पारियों में 43.50 की औसत से 261 रन बनाए।

रेटिंग

अभिषेक ने डेविड मलान का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा

अभिषेक से पहले मलान ने 919 अंक हासिल किए थे। उन्होंने दिसंबर 2020 में ये मुकाम हासिल किया था। टी-20 इतिहास की बात करें तो मलान के बाद इस सूची में सूर्यकुमार यादव हैं। उन्होंने अपने करियर में जनवरी, 2023 में 912 रेटिंग हासिल किए थे। सूर्यकुमार के बाद विराट कोहली भी 900 से अधिक हासिल कर चुके हैं। इस दिग्गज बल्लेबाज ने सितंबर 2014 में 909 रेटिंग अंक हासिल किए थे।