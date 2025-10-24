ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: टी-20 सीरीज के लिए टीमें, शेड्यूल और अन्य अहम आंकड़े

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 5 टी-20 मैचों की सीरीज का आगाज 29 अक्टूबर से होने वाला है। इस सीरीज के लिए दोनों देशों ने अपनी-अपनी टीमों की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी। इसी तरह कंगारू टीम की कमान मिचेल मार्श के हाथों में होगी। आइए इस सीरीज के लिए दोनों टीमें, शेड्यूल और अन्य आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

स्टार ये स्टार खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा नहीं विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इस सीरीज में नहीं खेलेंगे क्योंकि जुलाई में भारत के इंग्लैंड दौरे के दौरान उनके बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया था। वह पहले इंडिया-A के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इसी तरह स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी इस टी-20 सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। पिछले महीने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच के दौरान उन्हें बाएं पैर में चोट लग गई थी। वह फाइनल मुकाबला भी नहीं खेल पाए थे।

सीरीज टी-20 सीरीज के लिए ऐसी है भारतीय टीम टी-20 सीरीज के लिए टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, नितीश रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा। वनडे सीरीज में बुमराह को आराम दिया गया था। टी-20 सीरीज में इस खिलाड़ी की वापसी हो रही है। ऐसे में भारतीय टीम का तेज गेंदबाजी आक्रमण और मजबूत होगा। सूर्यकुमार सीरीज में अपना खोया हुआ फॉर्म प्राप्त करना चाहेंगे।

टीम टी-20 सीरीज के लिए ऐसी है ऑस्ट्रेलिया की टीम टी-20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट (केवल पहले 3 मैच), जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन (केवल आखिरी 3 मैच), टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस (केवल आखिरी 2 मैच), नाथन एलिस, जोश हेजलवुड (केवल पहले 2 मैच), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कुहनेमन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम जैम्पा। 20 वर्षीय गेंदबाज बियर्डमैन को टीम में शामिल किया गया है। वह अब तक 1 भी टी-20 अंतरराष्ट्रीय नहीं खेले हैं।

मुकाबले मैक्सवेल और हेजलवुड नहीं खेलेंगे पूरे मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर मैक्सवेल को पिछले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ गेंदबाजी करते समय कलाई में चोट लग गई थी। इस कारण वह शुरुआती 2 टी-20 नहीं खेल पाएंगे, लेकिन आखिरी 3 मुकाबलों में वह वापसी करेंगे। फिलिप टी-20 टीम में विकेटकीपर के रूप में जोड़ा गया है। यह फैसला इंगलिस की चोट को देखते हुए लिया गया है। हेजलवुड सीरीज के पहले सिर्फ 2 मैच में खेलते हुए नजर आएंगे।

शेड्यूल कब और कहां खेले जाएंगे मुकाबले? 5 टी-20 अंतराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 29 अक्टूबर को कैनबरा, दूसरा मैच 31 अक्टूबर को मेलबर्न, तीसरा 2 नवंबर को होबार्ट, चौथा 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट और 5वां मुकाबला 8 नवंबर को ब्रिसबेन में खेला जाएगा। सीरीज के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू होंगे। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।