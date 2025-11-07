मोहम्मद शमी को मिला सुप्रीम कोर्ट का नोटिस (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

मोहम्मद शमी को हसीन जहां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब

लेखन भारत शर्मा 03:41 pm Nov 07, 202503:41 pm

क्या है खबर?

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां वह भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी पूर्व पत्नी हसीन जहां के कारण उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हसीन जहां की गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर उन्हें नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।