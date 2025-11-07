मोहम्मद शमी को हसीन जहां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब
क्या है खबर?
भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां वह भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी पूर्व पत्नी हसीन जहां के कारण उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हसीन जहां की गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर उन्हें नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
चुनौती
हसीन ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती
हसीन ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें मासिक डेढ़ लाख रुपये और उनकी बेटी के लिए ढाई लाख रुपये गुजारा भत्ता दिए जाने का आदेश दिया गया था। हसीन के अनुसार यह रकम पर्याप्त नहीं है और वे मिलने वाले गुजारा भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार और क्रिकेटर मोहम्मद शमी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
शादी
साल 2014 में हुई थी शमी और हसीन की शादी
मोहम्मद शमी और हसीन जहां की शादी 2014 में हुई थी। 2018 में हसीन जहां ने शमी पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाते हुए उनसे अलग होने का ऐलान किया था। दोनों की एक बेटी है। इससे पहले, जुलाई में हसीन जहां ने शमी पर उन्हें बदनाम करने व उनके खिलाफ अपराधियों को हायर करने का आरोप लगाया था। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने शमी के लिए तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था।