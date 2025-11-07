निखिल कामत और रंजन पाई खरीद सकते हैं RCB की टीम- रिपोर्ट 

पैसा आदार पूनावाला ने भी दिखाई दिलचस्पी निखिल और पाई दोनों कन्नड़ मूल के उद्यमी हैं और उनके पास एक अरब डॉलर (लगभग 8,300 करोड़ रुपये) से अधिक मूल्य वाली फ्रेंचाइजी खरीदने की क्षमता है। संभावित खरीदारों में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अदार पूनावाला का नाम भी शामिल है जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। पूनावाला ने 1 अक्टूबर को एक्स पर एक पोस्ट भी किया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि सही मूल्यांकन पर RCB एक बेहतरीन टीम है।"

टीम सभी मिलकर खरीद सकते हैं टीम कामत, पाई और संभवतः पूनावाला का गठबंधन मिलकर RCB के लिए बोली लगा सकता है। फोर्ब्स के अनुसार, पाई की कुल संपत्ति लगभग 2.8 अरब डॉलर (लगभग 23,240 करोड़ रुपये) है, जबकि निकिल कामत की संपत्ति 2.5 अरब डॉलर ( लगभग 20,750 करोड़ रुपये)आंकी गई है। पूनावाला परिवार की संपत्ति 20 अरब डॉलर (लगभग 1.66 लाख करोड़ रुपये) से अधिक है। संभावित खरीदार RCB के स्थानीय चेहरे को टीम से जोड़ने पर विचार कर सकते हैं।

मूल्य ऐसी है RCB की ब्रांड वैल्यू फोर्ब्स की 2022 की रिपोर्ट में RCB का मूल्य 1 अरब डॉलर (लगभग 8,300 करोड़ रुपये) से थोड़ा अधिक बताया गया था। हालांकि, हालिया खिताबी जीत के बाद अब इसका मूल्य इससे कहीं अधिक माना जा रहा है। निवेश फर्म हूलिहान लोकी की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में IPL का व्यावसायिक मूल्य लगभग 1.53 लाख करोड़ रुपये और ब्रांड वैल्यू 3.9 अरब डॉलर (लगभग 32,370 करोड़ रुपये) है। सभी टीमों में RCB की ब्रांड वैल्यू सबसे अधिक आंकी गई है।