टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अफगानिस्तान के लिए सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज

#1 अजमतुल्लाह उमरजई- 20 गेंदें बनाम हांगकांग, 2025 इस सूची में उमरजई पहले नंबर पर हैं। उन्होंने 9 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में कमजोर हांगकांग के खिलाफ 20 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। एक समय टीम का स्कोर 95/4 था। उसके बाद उमरजई ने 21 गेंदों में 252.38 के स्ट्राइक रेट से 53 रन बनाए। इसमें 2 चौके और 5 छक्के भी शामिल थे। इसकी बदौलत अफगानिस्तान ने मैच में 188/6 का स्कोर खड़ किया और बाद में 94 रनों से जीत हासिल की।

#1 मोहम्मद नबी- 20 गेंदें बनाम श्रीलंका, 2025 इस सूची में नबी भी संयुक्त रूप से पहले नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने अबू धाबी में श्रीलंका टीम के खिलाफ 20 गेंदों में अर्धशतक जड़कर स्कोर काे 169/8 तक पहुंचाया। एक समय टीम का स्कोर 19 ओवर में 137/7 था। ऐसे में नबी ने आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्कों की मदद से 32 रन बटोरे। उन्होंने 22 गेंदों में 3 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 60 रन बनाए। हालांकि, श्रीलंका ने लक्ष्य हासिल कर लिया।

#2 मोहम्मद नबी- 21 गेंदें बनाम आयरलैंड, 2017 इस सूची में दूसरे नंबर पर भी नबी ही हैं। उन्होंने 12 मार्च, 2017 में ग्रेटर नोएडा में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 में 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था। इसकी बदौलत अफगान टीम ने 20 ओवरों में 233/8 का स्कोर बनाया था। नबी ने 30 गेंदों में 296.66 की स्ट्राइक रेट से 89 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 9 छक्के और 6 चौके जड़े थे। जवाब में आयरलैंड की टीम 205 रन पर सिमट गई थी।