टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अफगानिस्तान के लिए सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज

मोहम्मद नबी बने अफगानिस्तान के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले संयुक्त पहले बल्लेबाज (तस्वीर: एक्स/@Cric_records45)

लेखन भारत शर्मा
Sep 19, 2025
01:52 pm
क्या है खबर?

एशिया कप 2025 के 11वें मैच में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (60) खेली। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अफगानिस्तान के लिए संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक रहा। उन्होंने इस मामले में हमवतन बल्लेबाज अजमतुल्लाह उमरजई की बराबरी की है। ऐसे में आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अफगानिस्तान के लिए सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाजों पर नजर डाल लेते हैं।

#1

अजमतुल्लाह उमरजई- 20 गेंदें बनाम हांगकांग, 2025

इस सूची में उमरजई पहले नंबर पर हैं। उन्होंने 9 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में कमजोर हांगकांग के खिलाफ 20 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। एक समय टीम का स्कोर 95/4 था। उसके बाद उमरजई ने 21 गेंदों में 252.38 के स्ट्राइक रेट से 53 रन बनाए। इसमें 2 चौके और 5 छक्के भी शामिल थे। इसकी बदौलत अफगानिस्तान ने मैच में 188/6 का स्कोर खड़ किया और बाद में 94 रनों से जीत हासिल की।

#1

मोहम्मद नबी- 20 गेंदें बनाम श्रीलंका, 2025

इस सूची में नबी भी संयुक्त रूप से पहले नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने अबू धाबी में श्रीलंका टीम के खिलाफ 20 गेंदों में अर्धशतक जड़कर स्कोर काे 169/8 तक पहुंचाया। एक समय टीम का स्कोर 19 ओवर में 137/7 था। ऐसे में नबी ने आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्कों की मदद से 32 रन बटोरे। उन्होंने 22 गेंदों में 3 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 60 रन बनाए। हालांकि, श्रीलंका ने लक्ष्य हासिल कर लिया।

#2

मोहम्मद नबी- 21 गेंदें बनाम आयरलैंड, 2017

इस सूची में दूसरे नंबर पर भी नबी ही हैं। उन्होंने 12 मार्च, 2017 में ग्रेटर नोएडा में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 में 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था। इसकी बदौलत अफगान टीम ने 20 ओवरों में 233/8 का स्कोर बनाया था। नबी ने 30 गेंदों में 296.66 की स्ट्राइक रेट से 89 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 9 छक्के और 6 चौके जड़े थे। जवाब में आयरलैंड की टीम 205 रन पर सिमट गई थी।

#2

गुलबदीन नायब- 21 गेंदें बनाम भारत, 2024

इस सूची में गुलबदीन नायब संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर है। उन्होंने 18 जनवरी, 2024 को बेंगलुरु में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में 23 गेंदों पर 55* रनों की शानदार पारी खेली थी। इसकी बदौलत अफगान टीम ने 212/4 का स्कोर बनाकर मैच को सुपर ओवर में पहुंचा दिया था। उस मैच में 2 सुपर ओवर खेले गए, जिसमें मेजबान टीम ने बाजी मारी। नायब ने अपना अर्धशतक 21 गेंदों में पूरा किया था।