श्रीलंका ने दर्ज की टी-20 विश्व कप के इतिहास में अपनी दूसरी सबसे बड़ी जीत

टी-20 विश्व कप 2026 के 16वें मुकाबले में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने ओमान क्रिकेट टीम को 105 रनों से हरा दिया। ये टी-20 विश्व कप के इतिहास में श्रीलंका की रनों के लिहाज से मिली दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले उसने साल 2007 में केन्या क्रिकेट टीम को 172 रन से हराया था। नीदरलैंड क्रिकेट टीम को श्रीलंका 2024 के विश्व कप में 83 रन से हरा चुकी है। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा ओमान ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला गलत साबित हुआ। श्रीलंका के लिए पवन रत्नायके (60), कुसल मेंडिस (61) और दासुन शनाका (50) ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और 225/5 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में ओमान के लिए कोई भी बल्लेबाज मैच जिताऊ पारी नहीं खेल पाया। मोहम्मद नदीम ने सबसे ज्यादा 53 रन बनाए। ओमान की पूरी टीम 120/9 का स्कोर ही बना पाई।

अर्धशतक पवन रत्नायके ने जड़ा अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक रत्नायके ने 28 गेंदों का सामना किया और कुल 60 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 8 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 214.29 की रही। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में पूरा किया। इस खिलाड़ी ने टी-20 विश्व कप में श्रीलंका के लिए तीसरा सबसे तेज अर्धशतक भी जड़ा। रत्नायके ने 7 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और 25.20 की औसत से 126 रन बनाए हैं।

पारी शनाका ने श्रीलंका के लिए जड़ा सबसे तेज टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक शनाका ने सिर्फ 20 गेंदों का सामना किया और 50 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 2 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 250 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 7वां और टी-20 विश्व कप में पहला ही अर्धशतक रहा। शनाका ने सिर्फ 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह श्रीलंका के लिए इस प्रारूप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। उन्होंने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा।

रिकॉर्ड शनाका ने ये रिकॉर्ड किए अपने नाम शनाका अब टी-20 विश्व कप में श्रीलंका के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने पूर्व दिग्गज महेला जयवर्धने का रिकॉर्ड तोड़ा है। महेला ने साल 2007 के टी-20 विश्व कप में केन्या क्रिकेट टीम के खिलाफ सिर्फ 21 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। वहीं, श्रीलंका के लिए इससे पहले शनाका ने ही सिर्फ 20 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। उन्होंने ये पारी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2023 में खेली थी।

रिकॉर्ड मेंडिस 2,500 रन पूरे करने वाले श्रीलंका के पहले बल्लेबाज बने मेंडिस ने 45 गेंदों का सामना किया और 61 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके निकले और उनकी स्ट्राइक रेट 135.56 की रही। इस पारी के दौरान उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 2,500 रन भी पूरे कर लिए। वह ऐसा करने वाले श्रीलंका के पहले बल्लेबाज बने हैं। इस प्रारूप में 2,000 से ज्यादा रन बनाने वाले अन्य श्रीलंकाई बल्लेबाज केवल पथुम निसांका और कुसल परेरा हैं। मेंडिस के बल्ले से 102 पारियों में 2,542 रन निकले हैं।

उम्रदराज मोहम्मद नदीम ने ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम क्रिकइंफो के मुताबिक, 43 साल और 161 दिन के नदीम अब टी-20 विश्व कप में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के पूर्व दिग्गज सनथ जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ा। जयसूर्या ने 39 साल और 345 दिन की उम्र में वेस्टइंडीज के खिलाफ (टी-20 विश्व कप 2009) अर्धशतक लगाया था। इस सूची में तीसरे बल्लेबाज पाकिस्तान के शोएब मलिक हैं, जिन्होंने 39 साल और 279 दिन की उम्र में अर्धशतक (बनाम स्कॉटलैंड, 2021) जड़ा था।