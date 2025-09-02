टी-20 अंतरराष्ट्रीय: कप्तानी करते हुए इन गेंदबाजों ने लिए हैं सबसे ज्यादा विकेट

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ज्यादातर बल्लेबाज ही कप्तान हुए हैं। हालांकि, कुछ टीमों ने गेंदबाजों को ये जिम्मेदारी सौपीं और उन्होंने सफलता हासिल की। अफगानिस्तान के राशिद खान ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कप्तान के रूप में सफलता पाई है। वह कप्तानी करते हुए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इस बीच टी-20 प्रारूप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कप्तानों की सूची पर एक नजर डालते हैं।

#1 राशिद खान राशिद टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कप्तानी करते हुए 50 से अधिक विकेट लेने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। उन्होंने 31 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कप्तानी करते हुए अपने विकेटों का अर्धशतक पूरा किया। इस बीच उनका गेंदबाजी औसत 14 से कम है। कम से कम 10 विकेट लेने वाले किसी भी अन्य कप्तान का औसत उनसे बेहतर नहीं है। बता दें कि उनकी इकॉनमी रेट भी 6 से कम रही है।

#2 शाकिब अल हसन बांग्लादेश के शाकिब अल हसन टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। वह इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 39 टी-20 मैचों में बांग्लादेश का नेतृत्व किया और 21.08 की औसत के साथ 46 विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 20 रन देते हुए 5 विकेट लेना रहा था। उनकी इकॉनमी भी 7 से कम (6.97) रही है। इस बीच शाकिब एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने बतौर कप्तान 2 बार टी-20 में 5 विकेट हॉल लिए हैं।

#3 टिम साउथी पिछले साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले न्यूजीलैंड के टिम साउथी 150 टी-20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे। उन्होंने 29 टी-20 मैचों में न्यूजीलैंड की कप्तानी की, जिसमें 19.51 की औसत से 43 विकेट लिए थे। कप्तानी करते हुए इस अनुभवी तेज गेंदबाज की इकॉनमी रेट 8 से कम (7.94) रही थी। कप्तान के तौर पर टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने सिर्फ एक बार 5 विकेट (5/25) लिए थे।