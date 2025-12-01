डे-नाइट टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले हैं गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जानिए कैसा रहा है प्रदर्शन

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट 4 दिसंबर से खेला जाएगा। यह मैच पिंक बॉल से खेला जाएगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन जोरदार रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क के प्रदर्शन पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। वह डे-नाइट टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनके पिंक बॉल से खेले गए मैचों में किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े स्टार्क ने लिए हैं सर्वाधिक विकेट स्टार्क अभी डे-नाइट टेस्ट में 50 से ज्यादा विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज हैं। उन्होंने सिर्फ 14 मैचों में 17.08 की बेहतरीन औसत के साथ 81 विकेट लिए हैं। इस मामले में उनके साथी नाथन लियोन (43), पैट कमिंस (43), और जोश हेजलवुड (40) स्टार्क के बाद आते हैं। क्रिकइंफो के मुताबिक, इनके अलावा किसी और गेंदबाज ने डे-नाइट टेस्ट में 25 से ज्यादा विकेट नहीं लिए हैं।

आंकड़े 5 पारियों में ले चुके हैं 5 विकेट हॉल स्टार्क डे-नाइट टेस्ट में 2 से ज्यादा बार 5 विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज हैं। उन्होंने पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, भारत, वेस्टइंडीज के खिलाफ 1-1 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। स्टार्क ने पिंक बॉल से आखिरी बार इस साल की शुरुआत में किंग्स्टन टेस्ट की चौथी पारी में वेस्टइंडीज के खिलाफ 6/9 विकेट लिए थे। यह पिंक बॉल से उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा है।

Advertisement

रिकॉर्ड सबसे तेज 5 विकेट हॉल ले चुके हैं स्टार्क किंग्स्टन टेस्ट में स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 15 गेंदों में हासिल की थी। उन्होंने अर्नी टोशैक, स्टुअर्ट ब्रॉड और स्कॉट बोलैंड का संयुक्त रूप से बनाया गया पिछला रिकॉर्ड (19 गेंदों में) तोड़ दिया था। खास बात यह है कि स्टार्क ने अपनी इस उपलब्धि के दौरान पारी के शुरुआती ओवर में ही 3 बल्लेबाजों को आउट किया था।

Advertisement