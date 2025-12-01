दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2,000+ रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

#1 सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। उन्होंने प्रोटियाज टीम के खिलाफ कुल 83 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जिसकी 103 पारियों में उन्होंने 38.28 की औसत के साथ 3,752 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 200* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 12 शतक और 13 अर्धशतक लगाए थे। वह इस टीम के खिलाफ 4 पारियों में शून्य पर भी आउट हुए हैं।

#2 विराट कोहली कोहली ने बल्लेबाजी के तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हुए हैं। इस दिग्गज ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 27,000 से अधिक रन बनाए हुए हैं। उन्होंने 83 शतक भी लगाए हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 71 पारियों के बाद 3,400 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 9 शतक और 16 अर्धशतक लगाए हैं। उनका इस टीम के विरुद्ध सर्वोच्च स्कोर 254 रन रहा है।

Advertisement

#3 राहुल द्रविड़ राहुल द्रविड़ ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 605 पारियों में 45.41 की औसत के साथ 24,208 रन बनाए थे। उन्होंने 270 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 48 शतक और 146 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 57 मैचों की 76 पारियों में 36.58 की औसत के साथ 2,561 रन बनाए थे। उन्होंने 148 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 शतक और 9 अर्धशतक लगाए थे।

Advertisement

#4 सौरव गांगुली पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली भी इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 46 मैच खेले थे, जिसकी 60 पारियों में उन्होंने 41.85 की औसत के साथ 2,260 रन बनाए थे। इस बीच उनके बल्ले से 3 शतक और 15 अर्धशतक निकले थे। उन्होंने टेस्ट में ही दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 17 टेस्ट खेले थे, जिसमें 33.82 की औसत के साथ रन 947 अपने नाम किए थे।