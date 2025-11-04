मीराबाई चानू का भार वर्ग अगले ओलंपिक से हटा, उनके करियर पर क्या होगा असर? 

आगामी ओलंपिक खेल लॉस एंजिल्स में 2028 में होने हैं, जिसमें भारोत्तोलन में महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग की प्रतियोगिता नहीं होगी। दरअसल, अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ (IWF) ने 2028 के वैश्विक खेलों से ये भार वर्ग हटा दिया है। ऐसे में ये भारतीय प्रशंसकों के लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि मीराबाई चानू इस भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करती हैं। इस अहम फैसले का चानू के करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस बारे में जानते हैं।

फैसला IWF ने लिया 49 किलोग्राम वर्ग हटाने का फैसला बीते सोमवार (3 नवंबर) को एक संक्षिप्त बयान में IWF ने कहा कि उसने लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों के लिए 12 भार वर्ग चुने हैं। आगामी ओलंपिक में पुरुषों और महिलाओं के लिए 6-6 वर्गों को शामिल किया गया है। अब महिलाओं के लिए न्यूनतम भार वर्ग 53 किलोग्राम होगा। बता दें कि पेरिस में हुए पिछले ओलंपिक खेलों में महिलाओं का न्यूनतम वर्ग 49 किलोग्राम निर्धारित था।

एशियाई खेल एशियाई खेल में पदक जीतना होगा चानू का अगला लक्ष्य इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, चानु के दल के सूत्रों ने बताया कि भार वर्ग में बदलाव का भारोत्तोलक पर तुरंत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता अगले साल होने वाले एशियाई खेल हैं। सूत्र ने कहा, "एशियाई खेल एकमात्र ऐसा बड़ा आयोजन है जहां उन्होंने पदक नहीं जीता है, इसलिए प्राथमिकता फिट रहना और प्रतिस्पर्धा करना है। उसके बाद शारीरिक रूप से उनकी स्थिति के आधार पर हम तय करेंगे कि वह 2028 के ओलंपिक तक खेलेगी या नहीं।"

हालिया प्रदर्शन विश्व चैंपियनशिप (48 किलोग्राम) में चानू ने जीता था रजत इससे पहले विश्व चैंपियनशिप के लिए प्रवेश स्तर के भार वर्ग को 49 किलोग्राम से बदलकर 48 किलोग्राम कर दिया गया था। पिछले महीने चानू ने विश्व चैंपियनशिप में 48 किग्रा वर्ग में कुल 199 किग्रा उठाकर रजत पदक जीता था। यह उनका तीसरा विश्व चैंपियनशिप पदक था। उन्होंने स्नैच में 84 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम का भार उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया था।