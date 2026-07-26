ऋषिकांता सिंह ने जीता रजत पदक (तस्वीर: एक्स/@WeAreTeamIndia)

राष्ट्रमंडल खेल 2026: ऋषिकांता सिंह ने भारोत्तोलन में जीता रजत, भारत को मिला दूसरा पदक

लेखन अंकित पसबोला 04:17 pm Jul 26, 202604:17 pm

क्या है खबर?

राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के खाते में दूसरा पदक रविवार को आया है। भारोत्तोलन में पुरुषों के 60 किलोग्राम भारवर्ग में ऋषिकांता सिंह ने कुल 264 किलोग्राम उठाकर रजत पदक पर कब्जा जमाया। उन्होंने स्नैच में 121 किलोग्राम का भार सफलतापूर्वक उठाते हुए राष्ट्रमंडल खेल का रिकॉर्ड (संयुक्त रूप से) अपने नाम किया। मलेशिया के मोहम्मद अनीक कसदान ने भी स्नैच में 121 किलोग्राम का वजन उठाया था। आखिरकार कसदान ने नया रिकॉर्ड स्थापित करते हुए स्वर्ण पदक जीता।