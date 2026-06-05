भारत में भयानक सड़क हादसे का शिकार हुए माइकल क्लार्क, पूर्व खिलाड़ी ने सुनाई आपबीती

धन्यवाद

क्लार्क ने BCCI का भी दिया धन्यवाद

क्लार्क ने हादसे के बाद उनकी और घायल ड्राइवर की मदद करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने कहा, "BCCI से जुड़े सभी लोग मेरा और मेरे ड्राइवर का हालचाल लेते रहे। यह पूरी तरह एक दुर्घटना थी और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा झटका यह था कि नींद खुलते ही खुद को एक बड़े ट्रेलर ट्रक के बेहद करीब पाया, जिससे यह मेरे लिए काफी डरावना बन गया।"