मेग लैनिंग WPL इतिहास में 1,000 रन बनाने वाली तीसरी खिलाड़ी बनी, जानिए उनके आंकड़े

पारी

लैनिंग ने लगाया अर्धशतक

UPW ने DC के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए किरण नवगिरे (0) के रूप में अपना विकेट जल्दी गंवा दिया था। ऐसे में लैनिंग ने अपने WPL करियर का 10वां अर्धशतक लगाया। वह 38 गेंदों में 9 चौके और 1 छक्के की मदद से 54 रन बनाकर आउट हुई। उन्होंने हरलीन देओल के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 56 गेंदों में 85 रन भी जोड़े। UPW ने पहले खेलते हुए 154/8 का स्कोर बनाया।