मेग लैनिंग WPL इतिहास में 1,000 रन बनाने वाली तीसरी खिलाड़ी बनी, जानिए उनके आंकड़े

मेग लैनिंग WPL इतिहास में 1,000 रन बनाने वाली तीसरी खिलाड़ी बनी, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के इतिहास में 1,000 रन पूरे करने वाली तीसरी खिलाड़ी बनी हैं। उन्होंने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में 7वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मुकाबले में खेलते हुए यह मुकाम हासिल किया। लैनिंग अब इंग्लैंड की नेट साइवर-ब्रंट और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के बाद इस आंकड़े को छूने वाली खिलाड़ी बनी। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
लैनिंग ने लगाया अर्धशतक
UPW ने DC के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए किरण नवगिरे (0) के रूप में अपना विकेट जल्दी गंवा दिया था। ऐसे में लैनिंग ने अपने WPL करियर का 10वां अर्धशतक लगाया। वह 38 गेंदों में 9 चौके और 1 छक्के की मदद से 54 रन बनाकर आउट हुई। उन्होंने हरलीन देओल के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 56 गेंदों में 85 रन भी जोड़े। UPW ने पहले खेलते हुए 154/8 का स्कोर बनाया।
आंकड़े
ऐसा है लैनिंग का WPL करियर
लैनिंग ने 2022 सीजन से ही WPL में अपना डेब्यू किया था। वह अब तक 30 मैचों की इतनी ही पारियों में 38.88 की औसत और 125.74 की स्ट्राइक रेट से 1,050 रन अपने नाम कर चुकी हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 92 रन रहा है। उन्होंने पिछले सीजन 9 मैचों में 34.50 की औसत और 118.96 की स्ट्राइक रेट से 276 रन अपने नाम किए थे, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल थे।
ट्विटर पोस्ट
1⃣0⃣0⃣0⃣ #TATAWPL runs...and counting 🙌@UPWarriorz captain Meg Lanning becomes only the 3⃣rd player to achieve the feat 🫡— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 14, 2026
Updates ▶️ https://t.co/4vXszSqbQO #KhelEmotionKa | #UPWvDC pic.twitter.com/NzjHWvdfiw