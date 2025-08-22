मैथ्यू ब्रीट्जके ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा लगातार दूसरा अर्धशतक, ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार अर्धशतकीय पारी (88) खेली। ये उनके वनडे करियर का तीसरा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा। ब्रीट्जके वनडे करियर के पहले 4 मैचों में 50+ रन के स्कोर बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। नवोजत सिंह सिद्धू ने अपने पहले 5 मैचों की 4 पारियों में 50+ के स्कोर बनाए थे। 1 मैच में उनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी।
जानकारी
ऐसी रही है ब्रीट्जके की पहली 4 पारियां
ब्रीट्जके ने अपनी पहली 4 पारियों में 150, 83, 57 और 88 के स्कोर बनाए हैं। वहीं, सिद्धू ने 73, 75, 51 और 55 के स्कोर बनाए थे। सिद्धू की तीसरी पारी में बल्लेबाजी नहीं आई थी।
पारी
ऐसी रही ब्रीट्जके की पारी
दक्षिण अफ्रीका के 2 बल्लेबाज 23 रन पर पवेलियन में थे। ब्रीट्जके ने टोनी डी जोरजी के साथ मिलकर पारी संभाली। दोनों के बीच 62 गेंदों में 67 रन की साझेदारी हुई। जोरजी के आउट होने के बाद ब्रीट्जके ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने 89 रन की साझेदारी निभाई। ब्रीट्जके 78 गेंदों में 88 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 8 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 112.82 की रही।
अर्धशतक
पहले वनडे में जड़ा था अर्धशतक
ब्रीट्जके ने सीरीज के पहले वनडे में भी अर्धशतकीय पारी खेली थी। 131 रन के कुल स्कोर पर एडेन मार्करम (82) के रूप में टीम को दूसरा झटका लगा था। उसके बाद ब्रीट्जके बल्लेबाजी के लिए आए थे। उन्होंने तेम्बा बावुमा (65) के साथ 92 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी थी। इस दौरान दोनों ने अपने अर्धशतक पूरे किए थे। ब्रीट्जके ने 56 गेंदों में 7 चौक और 1 छक्के की मदद से 57 रन बनाए थे।
करियर
ब्रीट्जके के वनडे करियर पर एक नजर
ब्रीट्जके ने अपना पहला वनडे मुकाबला फरवरी 2025 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 4 मैचों की इतनी ही पारियों में 94.50 की औसत के साथ 378 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 103.27 की रही है। उन्होंने 1 शतक भी जड़ा है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 150 रन रहा है। ब्रीट्जके ने इसी साल पाकिस्तान में खेली गई त्रिकोणीय सीरीज में अपना डेब्यू किया था।