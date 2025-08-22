मैथ्यू ब्रीट्जके ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा लगातार दूसरा अर्धशतक, ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम  

जानकारी ऐसी रही है ब्रीट्जके की पहली 4 पारियां ब्रीट्जके ने अपनी पहली 4 पारियों में 150, 83, 57 और 88 के स्कोर बनाए हैं। वहीं, सिद्धू ने 73, 75, 51 और 55 के स्कोर बनाए थे। सिद्धू की तीसरी पारी में बल्लेबाजी नहीं आई थी।

पारी ऐसी रही ब्रीट्जके की पारी दक्षिण अफ्रीका के 2 बल्लेबाज 23 रन पर पवेलियन में थे। ब्रीट्जके ने टोनी डी जोरजी के साथ मिलकर पारी संभाली। दोनों के बीच 62 गेंदों में 67 रन की साझेदारी हुई। जोरजी के आउट होने के बाद ब्रीट्जके ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने 89 रन की साझेदारी निभाई। ब्रीट्जके 78 गेंदों में 88 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 8 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 112.82 की रही।

अर्धशतक पहले वनडे में जड़ा था अर्धशतक ब्रीट्जके ने सीरीज के पहले वनडे में भी अर्धशतकीय पारी खेली थी। 131 रन के कुल स्कोर पर एडेन मार्करम (82) के रूप में टीम को दूसरा झटका लगा था। उसके बाद ब्रीट्जके बल्लेबाजी के लिए आए थे। उन्होंने तेम्बा बावुमा (65) के साथ 92 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी थी। इस दौरान दोनों ने अपने अर्धशतक पूरे किए थे। ब्रीट्जके ने 56 गेंदों में 7 चौक और 1 छक्के की मदद से 57 रन बनाए थे।