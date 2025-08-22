एडम जैम्पा ने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर पूरे किए 50 वनडे विकेट, ऐसा करने वाले चौथे स्पिनर

उपलब्धि इस सूची में शामिल हुए जैम्पा जैम्पा ने अपना 31वां घरेलू वनडे मैच खेलते हुए 28 से अधिक की औसत और 5.30 की इकॉनमी से 50 विकेट पूरे किए हैं। इसमें 3 बार 4 और एक बार 5 विकेट हॉल शामिल है। शेन वॉर्न (136), पीटर टेलर (77), और ब्रैड हॉग (57) ही घरेलू धरती पर 50 से ज्यादा विकेट लेने वाले अन्य ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर हैं। विदेशी गेंदबाजों में श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन (58) ही ऑस्ट्रेलिया में 50 से ज्यादा विकेट लेने में सफल रहे हैं।

जानकारी इस मामले में केवल वार्न से पीछे हैं जैम्पा जैम्पा के नाम ऑस्ट्रेलिया में 4 वनडे मैचों में 4 या उससे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है, लेकिन इस मामले में उनसे आगे सिर्फ वॉर्न (6) हैं। ग्लेन मैक्सवेल (3) ऑस्ट्रेलिया में 2 बार से ज्यादा 4 या उससे अधिक विकेट लिए हैं।