एडम जैम्पा ने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर पूरे किए 50 वनडे विकेट, ऐसा करने वाले चौथे स्पिनर
एडम जैम्पा ने ऑस्ट्रेलिया में पूरे किए 50 विकेट (तस्वीर: एक्स/@CricketAus)

लेखन भारत शर्मा
Aug 22, 2025
12:48 pm
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के प्रमुख स्पिनर एडम जैम्पा ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पारी में पहला विकेट लेने के साथ ही उनके ऑस्ट्रेलिया धरती पर वनडे क्रिकेट में 50 विकेट पूरे हो गए हैं। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे कंगारू स्पिनर बने हैं। जैम्पा ने टोनी डी जोरजी (38) को आउट करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।

इस सूची में शामिल हुए जैम्पा

जैम्पा ने अपना 31वां घरेलू वनडे मैच खेलते हुए 28 से अधिक की औसत और 5.30 की इकॉनमी से 50 विकेट पूरे किए हैं। इसमें 3 बार 4 और एक बार 5 विकेट हॉल शामिल है। शेन वॉर्न (136), पीटर टेलर (77), और ब्रैड हॉग (57) ही घरेलू धरती पर 50 से ज्यादा विकेट लेने वाले अन्य ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर हैं। विदेशी गेंदबाजों में श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन (58) ही ऑस्ट्रेलिया में 50 से ज्यादा विकेट लेने में सफल रहे हैं।

इस मामले में केवल वार्न से पीछे हैं जैम्पा 

जैम्पा के नाम ऑस्ट्रेलिया में 4 वनडे मैचों में 4 या उससे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है, लेकिन इस मामले में उनसे आगे सिर्फ वॉर्न (6) हैं। ग्लेन मैक्सवेल (3) ऑस्ट्रेलिया में 2 बार से ज्यादा 4 या उससे अधिक विकेट लिए हैं।

कैसा रहा है जैम्पा का वनडे करियर? 

जैम्पा ने 2016 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अब तक के अंतरराष्ट्रीय वनडे करियर में 113 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 28.79 की औसत और 5.55 की इकॉनामी से कुल 189 विकेट लिए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न्यूजीलैंड के खिलाफ (5/35) आया है। वह अपने वनडे करियर में 11 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं।