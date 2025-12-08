वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए मैट हेनरी, नाथन स्मिथ और मिचेल सेंटनर

LOADING...
चोट से जूझ रही है कीवी टीम (तस्वीर: एक्स/@ICC)

लेखन अंकित पसबोला
Dec 08, 2025
11:47 am
क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच ड्रॉ रहा था। अब 10 दिसंबर से दूसरा मुकाबला खेला जाना है। इस मैच से पहले कीवी टीम के लिए बुरी खबर है। दरअसल, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी, ऑलराउंडर नाथन स्मिथ और मिचेल सेंटनर चोट के कारण बची हुई टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

टीम 

बची हुई टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम 

अनकैप्ड तेज गेंदबाज माइकल रे को टेस्ट टीम में शामिल किए जाने के एक दिन बाद, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर क्रिस्टियन क्लार्क को टीम में जोड़ा गया है। टॉम ब्लंडेल भी हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण दूसरे टेस्ट से पहले ही बाहर हो गए थे। टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम: टॉम लैथम (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फाउल्केस, मिच हे, डेरिल मिचेल, माइकल रे, रचिन रविंद्र, ब्लेयर टिकनर, केन विलियमसन, और विल यंग।

आंकड़े 

माइकल रे और क्रिस्टियन क्लार्क के प्रथम श्रेणी क्रिकेट के आंकड़े 

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज क्लार्क ने 27 प्रथम श्रेणी मैच खेले, जिसमें 33.00 की औसत के साथ 77 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 4 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। उन्होंने 3 अर्धशतक की मदद से 893 रन बनाए थे। माइकल रे ने 70 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिसमें 32.90 की औसत के साथ 208 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 3 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए हैं।

वापसी 

डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स खेल सकते हैं दूसरा टेस्ट

न्यूजीलैंड के लिए अच्छी खबर यह है कि डेरिल मिचेल, जो पहले टेस्ट में सब्स्टीट्यूट फील्डर के तौर पर नजर आए थे, दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध रहेंगे। वह मध्यक्रम में बल्लेबाज के तौर पर वापसी करेंगे। ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने प्लंकेट शील्ड में अपनी मैच फिटनेस साबित की थी और बाद में पहले टेस्ट में फील्डिंग की थी, दूसरे टेस्ट के लिए चुने जाने की दौड़ में हो सकते हैं।

पहला टेस्ट 

रोमांचक रहा पहला टेस्ट 

न्यूजीलैंड ने पहली पारी में सभी विकेट खोकर 231 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की पारी जैकब डफी की घातक गेंदबाजी (5/34) के चलते 167 पर सिमट गई। पहली पारी में बढ़त बनाने वाली कीवी टीम ने दूसरी पारी टॉम लैथम और रचिन के शतकों की मदद से 466/8 के स्कोर पर घोषित की। आखिर में ग्रीव्स ने दोहरा शतक (202*) और शाई होप (202) ने शतक लगाए। इसके बाद केमार रोच (58*) ने भी ड्रॉ में अहम भूमिका निभाई।

