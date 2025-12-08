वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए मैट हेनरी, नाथन स्मिथ और मिचेल सेंटनर

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच ड्रॉ रहा था। अब 10 दिसंबर से दूसरा मुकाबला खेला जाना है। इस मैच से पहले कीवी टीम के लिए बुरी खबर है। दरअसल, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी, ऑलराउंडर नाथन स्मिथ और मिचेल सेंटनर चोट के कारण बची हुई टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े माइकल रे और क्रिस्टियन क्लार्क के प्रथम श्रेणी क्रिकेट के आंकड़े दाएं हाथ के तेज गेंदबाज क्लार्क ने 27 प्रथम श्रेणी मैच खेले, जिसमें 33.00 की औसत के साथ 77 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 4 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। उन्होंने 3 अर्धशतक की मदद से 893 रन बनाए थे। माइकल रे ने 70 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिसमें 32.90 की औसत के साथ 208 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 3 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए हैं।

वापसी डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स खेल सकते हैं दूसरा टेस्ट न्यूजीलैंड के लिए अच्छी खबर यह है कि डेरिल मिचेल, जो पहले टेस्ट में सब्स्टीट्यूट फील्डर के तौर पर नजर आए थे, दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध रहेंगे। वह मध्यक्रम में बल्लेबाज के तौर पर वापसी करेंगे। ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने प्लंकेट शील्ड में अपनी मैच फिटनेस साबित की थी और बाद में पहले टेस्ट में फील्डिंग की थी, दूसरे टेस्ट के लिए चुने जाने की दौड़ में हो सकते हैं।

