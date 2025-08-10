मैट हेनरी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बनाए ये दिलचस्प रिकॉर्ड्स

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को पारी और 359 रन से हराया। इस जीत के साथ ही कीवी टीम ने सीरीज को 2-0 से क्लीन स्वीप किया। मेहमान टीम के तेज गेंदबाज मैट हेनरी के लिए यह सीरीज बेहद शानदार रही। उन्होंने 2 टेस्ट में सर्वाधिक 16 विकेट लिए। आइए उनके सीरीज में किए प्रदर्शन और रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं।

प्रदर्शन जोरदार रहा हेनरी का प्रदर्शन हेनरी ने 9.13 की औसत से 16 विकेट लेकर सीरीज समाप्त की। क्रिकइंफो के अनुसार, जिम्बाब्वे के खिलाफ द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज में कम से कम 15 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में हेनरी का औसत सर्वश्रेष्ठ रहा। इस बीच जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज में किसी अन्य न्यूजीलैंड गेंदबाज ने इतने विकेट नहीं लिए। हेनरी ने पूर्व स्पिनर दीपक पटेल को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 1992-93 में जिम्बाब्वे में हुई सीरीज में 15 विकेट लिए थे।

उपलब्धि जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट में 9 विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे कीवी गेंदबाज वह जिम्बाब्वे के खिलाफ एक टेस्ट में कम से कम 9 विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के दूसरे गेंदबाज बन गए। हेनरी ने पहले टेस्ट में कुल 36.3 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 90 रन देते हुए कुल 9 विकेट लिए। उनसे पहले शेन बॉन्ड (बुलावायो, 2005 में 10/99) ऐसा कर चुके थे। जकारी फौल्केस (9/75) ने बाद में दूसरे टेस्ट में इस सूची में जगह बनाई। फौल्केस ने डेब्यू मैच में ही प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

दूसरा टेस्ट दूसरे टेस्ट में हेनरी ने लिए कुल 7 विकेट दूसरे टेस्ट के पहले दिन भी हेनरी अपनी टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे। उन्होंने 15 ओवरों में 40 रन देकर 5 विकेट लेकर मेजबान टीम को झकझोर दिया और जिम्बाब्वे की टीम 125 रन पर ढेर हो गई। मैच तीसरी पारी में उन्होंने 16 रन देकर दो विकेट लिए और पूरे मैच में 7 विकेट लिए। उनकी शानदार गेंदबाजी की बदौलत कीवी टीम ने पारी और 359 रनों से मैच जीता।

रिकॉर्ड इस विश्व रिकॉर्ड को बराबरी करने के करीब हैं हेनरी हेनरी ने अपनी पिछली 38 टेस्ट पारियों में से प्रत्येक में कम से कम एक विकेट लिया है। वह किसी तेज गेंदबाज द्वारा लगातार सबसे ज्यादा टेस्ट पारियों में कम से कम एक विकेट लेने के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करने से सिर्फ 3 पारियां दूर हैं। ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली और पाकिस्तान के वकार यूनिस के नाम संयुक्त रूप से 41 ऐसी पारियां हैं, जिसमें उन्होंने विकेट लिए हैं।