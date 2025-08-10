नॉर्थ जोन की कप्तानी करेंगे गिल (तस्वीर: एक्स/@ICC)

दलीप ट्रॉफी 2025 की टीमें, शेड्यूल और अन्य प्रमुख जानकारी

लेखन अंकित पसबोला 01:30 pm Aug 10, 202501:30 pm

क्या है खबर?

दलीप ट्रॉफी 2025 की शुरुआत 28 अगस्त से हो जाएगी। इस घरेलू टूर्नामेंट में कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर भारत की कप्तानी करने वाले शुभमन गिल नॉर्थ जोन का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि उनके नेतृत्व में खेलते हुए एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 आखिर में 2-2 से बराबर रही थी। आइए दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट की टीमें, शेड्यूल और अन्य प्रमुख जानकारी पर एक नजर डालते हैं।