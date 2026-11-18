महेंद्र सिंह धोनी ने IPL में नंबर-7 की जर्सी पहनकर बनाए ये 7 बड़े रिकॉर्ड

महेंद्र सिंह धोनी ने IPL में नंबर-7 की जर्सी पहनकर बनाए ये 7 बड़े रिकॉर्ड

क्या है खबर?

महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास ले लिया है और अब वे चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में मेंटर की भूमिका निभाएंगे। करीब 2 दशक लंबे करियर के दौरान नंबर-7 की जर्सी में उन्होंने कप्तानी, बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग से कई रिकॉर्ड बनाए हैं। धोनी ने 11 IPL फाइनल खेले और 5 बार खिताब जीते। उनके नाम 235 मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड भी है। आइए उनके IPL करियर के 7 खास रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।