महेंद्र सिंह धोनी के नाम IPL में दर्ज हैं कई बड़े रिकॉर्ड

महेंद्र सिंह धोनी के नाम IPL में दर्ज हैं कई बड़े रिकॉर्ड, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 04:14 pm Nov 17, 202604:14 pm

क्या है खबर?

सक्रिय खिलाड़ी के रूप में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को अलविदा कहकर चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के 'टीम मेंटर' बनने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने अपने 18 वर्षों के सफर में ऐसे अनगिनत रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनका टूटना आसान नहीं है। साल 2008 में पहली IPL नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी बनने से लेकर CSK को 5 बार चैंपियन बनाने तक, धोनी ने कप्तानी, विकेटकीपिंग और फिनिशिंग की परिभाषा ही बदल दी। आइए उनके रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।