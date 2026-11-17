CSK की मालिक रूपा गुरुनाथ ने धोनी को एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला खिलाड़ी बताया।

उन्होंने कहा, "हम सौभाग्यशाली हैं कि धोनी शुरुआत से ही CSK के साथ रहे और उन्होंने इस टीम की नींव रखी। बतौर मेंटर उनका अनुभव और विशेषज्ञता हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। टीम में उनका मार्गदर्शन CSK की अगली पीढ़ी को तैयार करने में मदद करेगा।"

धोनी की कप्तानी में CSK ने 5 IPL और 2 चैंपियंस लीग टी-20 खिताब जीते हैं।