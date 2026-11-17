महेंद्र सिंह धोनी ने गाने के जरिए की IPL से संन्यास की घोषणा

महेंद्र सिंह धोनी ने गाने के जरिए की IPL से संन्यास की घोषणा, जानिए क्या कहा

लेखन भारत शर्मा 07:43 pm Nov 17, 202607:43 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से एक खिलाड़ी के रूप में संन्यास लेने और चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के 'टीम मेंटर' बनने की घोषणा के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने एक वीडियो साझा कर प्रशंसकों की आंखें नम कर दीं। मंगलवार शाम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किए गए इस वीडियो के बैकग्राउंड में धोनी ने अपने सबसे पसंदीदा हिंदी गीत 'मैं पल दो पल का शायर हूं' के दूसरे संस्करण 'मैं हर एक पल का शायर हूं' का इस्तेमाल किया है।