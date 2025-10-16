IPL: लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जुड़े केन विलियमसन, इस भूमिका में आएंगे नजर

घोषणा

गोयनका ने की घोषणा

LSG के मालिक संजीव गोयनका ने विलियमसन की रणनीतिक सोच और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा करते हुए इसकी घोषणा की। गोयनका ने कहा, "केन सुपर जायंट्स परिवार का हिस्सा रहे हैं और LSG के रणनीतिक सलाहकार के रूप में उनकी नई भूमिका में उनका स्वागत करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। उनकी नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक अंतर्दृष्टि, खेल की गहरी समझ और खिलाड़ियों को प्रेरित करने की क्षमता उन्हें टीम के लिए एक अमूल्य योगदान बनाती है।"