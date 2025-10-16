IPL: लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जुड़े केन विलियमसन, इस भूमिका में आएंगे नजर

IPL: लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जुड़े केन विलियमसन, इस भूमिका में आएंगे नजर
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान केन विलियमसन को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का रणनीतिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। 35 वर्षीय विलियमसन, जहीर खान की जगह लेंगे, जो 2024 सीजन में टीम के मेंटर थे। गौरतलब है कि विलियमसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है, लेकिन फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने न्यूजीलैंड के केंद्रीय अनुबंध से हटने का फैसला किया है।
घोषणा
गोयनका ने की घोषणा
LSG के मालिक संजीव गोयनका ने विलियमसन की रणनीतिक सोच और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा करते हुए इसकी घोषणा की। गोयनका ने कहा, "केन सुपर जायंट्स परिवार का हिस्सा रहे हैं और LSG के रणनीतिक सलाहकार के रूप में उनकी नई भूमिका में उनका स्वागत करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। उनकी नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक अंतर्दृष्टि, खेल की गहरी समझ और खिलाड़ियों को प्रेरित करने की क्षमता उन्हें टीम के लिए एक अमूल्य योगदान बनाती है।"
करियर
कैसा रहा है विलियमसन का IPL करियर?
विलियमसन का IPL का सफर चोटों से भरा रहा है। विलियमसन 2015 से 2022 तक सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक अहम बल्लेबाज रहे। इसके बाद IPL 2023 में उन्हें गुजरात टाइटंस ने 2 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था। हालांकि, वे उस सीजन केवल 3 मैच ही खेल पाए और चोटिल हो गए। उन्होंने अब तक 79 मैचों में 35.47 की औसत और 125.62 का स्ट्राइक रेट से 2,128 रन बनाए हैं। उनके नाम 18 अर्धशतक हैं।