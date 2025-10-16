अब कोचिंग की भूमिका में नजर आएंगे ग्लेन मैक्सवेल, इस टीम के साथ जुड़े

अब कोचिंग की भूमिका में नजर आएंगे ग्लेन मैक्सवेल, इस टीम के साथ जुड़े
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल अब कोचिंग की भूमिका में नजर आने वाले हैं। दरअसल, वे ऑस्ट्रेलिया की टी-20 लीग महिला बिग बैश लीग (WBBL) में मेलबर्न स्टार्स टीम के साथ सहायक कोच की भूमिका के रूप में जुड़ने वाले हैं। न्यूजीलैंड में गेंदबाजी करते समय मैक्सवेल के हाथ में चोट लग गई थी, जिसके कारण वे क्रिकेट से दूर हैं। इसके बाद उन्होंने कोचिंग में हाथ आजमाने का फैसला किया।
कोचिंग
अगले हफ्ते मेलबर्न स्टार्स से जुड़ेंगे मैक्सवेल
37 वर्षीय मैक्सवेल अगले हफ्ते होने वाले टी-20 स्प्रिंग चैलेंज 2025-26 के लिए मेलबर्न स्टार्स से जुड़ेंगे। वे स्टार्स के मुख्य कोच एंडी क्रिस्टी के साथ यह भूमिका निभाते नजर आएंगे। कोच के रूप में उनका पहला मैच 21 अक्टूबर को एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ होगा, क्योंकि इसी दिन से टी-20 स्प्रिंग चैलेंज 2025-26 की शुरुआत होने वाली है। बता दें, WBBL 2025 का पहला मैच 9 नवंबर को खेला जाएगा।
करियर
वनडे क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं मैक्सवेल
मैक्सवेल वनडे क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। हालांकि, वे ऑस्ट्रेलिया की टी-20 टीम का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसे में उनका कोचिंग में की तरफ रुख करना, उनका खेल के बाद के करियर के विकल्पों को तलाशने के रूप में देखा जा रहा है। बता दें, मैक्सवेल टी-20 अंतरराष्ट्रीय में ऑस्ट्रेलिया के लिए तीसरे सबसे ज्यादा (2,833) रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने इस प्रारूप में रोहित शर्मा के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक (5) लगाए हैं।