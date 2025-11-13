एशेज सीरीज के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज

#1 डॉन ब्रैडमैन (334 रन) इस सूची में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन हैं। उन्होंने साल 1930 में इंग्लैंड के खिलाफ 334 रन की उम्दा पारी खेली थी। लीड्स के मैदान पर इस दिग्गज खिलाड़ी ने 448 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 46 चौके निकले थे। ब्रेडमैन की पारी के दम पर कंगारू टीम ने पहली पारी में 566 रन बना दिए थे। ये मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।

#2 बॉब सिम्पसन (311 रन) दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के एक और पूर्व दिग्गज बल्लेबाज बॉब सिम्पसन हैं। उन्होंने साल 1964 में इंग्लैंड के खिलाफ 311 रन की शानदार पारी खेली थी। सिम्पसन पहली पारी में सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरे थे। उन्होंने 743 गेंदों का सामना किया था और उनके बल्ले से 23 चौके और 1 छक्का निकला था। उनकी पारी के दम पर कंगारू टीम 656/8 का स्कोर बनाने में सफल रही थी। ये मुकाबला भी ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।

#3 बॉब काउपर (307 रन) तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के एक और पूर्व बल्लेबाज बॉब काउपर हैं। उन्होंने साल 1966 में मेलबर्न के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ 307 रन की पारी खेली थी। इंग्लैंड ने पहली पारी में 485/9 का स्कोर बनाया था। जवाब में काउपर की पारी के दम पर कंगारू टीम ने 543/8 का स्कोर बना दिया था। इस खिलाड़ी ने 589 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 20 चौके निकले थे। ये मुकाबला भी ड्रॉ रहा था।