एशिया कप टी-20 में बने सबसे छोटे स्कोर, ये टीम 38 रन पर हुई थी ऑलआउट

एशिया कप के टी-20 प्रारूप में जहां बल्लेबाज बड़े-बड़े शॉट्स खेलकर रन बरसाते हैं। वहीं, कई बार गेंदबाजों के सामने टीमें बुरी तरह ढेर भी हो जाती है। इस टूर्नामेंट के इतिहास में कुछ ऐसे शर्मनाक पल भी दर्ज हैं जब बल्लेबाजी क्रम 3 अंकों के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाई। घातक गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों की कमर तोड़ दी। आइए एशिया कप 2025 के आगाज से पहले इस टूर्नामेंट में सबसे छोटे टीम स्कोर पर नजर डालते हैं।

#1 38 रन (पाकिस्तान बनाम हांगकांग, 2022) पहले स्थान पर हांगकांग क्रिकेट टीम है। साल 2022 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ वह सिर्फ 38 रन पर ऑलआउट हो गई थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 193/2 का स्कोर बनाया था। जवाब में हांगकांग का कोई भी बल्लेबाज 10 रन भी नहीं बना पाया था। शादाब खान ने 2.4 ओवर मे 8 रन देकर 4 विकेट लिए थे। मोहम्मद नवाज ने 5 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे। पाकिस्तान को 155 रन से जीत मिली थी।

#2 81/9 (UAE बनाम भारत, 2016) दूसरे स्थान पर UAE क्रिकेट टीम है। साल 2016 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ वह 20 ओवर में सिर्फ 81/9 का स्कोर बना पाई थी। शैमान अनवर ने सबसे ज्यादा 48 गेंदों में 43 रन बनाए थे। भुवनेश्वर कुमार ने 2 मेडन के साथ 8 रन खर्च करते हुए 2 विकेट लिए थे। जवाब में भारत ने 10.1 ओवर में 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। रोहित शर्मा ने 28 गेंदों में 39 रन बनाए थे।

#3 82 रन (UAE बनाम बांग्लादेश, 2016) तीसरे स्थान पर भी UAE की टीम है। साल 2016 में वह बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ 82 रन पर ऑलआउट हो गई थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 133/8 का स्कोर बनाया था। जवाब में मोहम्मद उस्मान ने UAE के लिए सबसे बड़ी 30 रन की पारी खेली थी। उनके अलावा और कोई भी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। बांग्लादेश गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी की थी और टीम को 51 रन से जीत मिली थी।