BCCI ने घरेलू वनडे प्रतियोगिताओं में की प्लेट ग्रुप की शुरुआत, जानिए क्या होगा असर

BCCI ने घरेलू वनडे प्रतियोगिताओं में की प्लेट ग्रुप की शुरुआत (तस्वीर: एक्स/@BCCIdomestic)

लेखन भारत शर्मा 01:50 pm Aug 23, 202501:50 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपने आगामी घरेलू क्रिकेट सत्र के प्रारूप में बड़े बदलावों की घोषणा की है। 28 अगस्त से शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी से लागू होने वाले इस नए ढांचे में विजय हजारे ट्रॉफी जैसी सभी घरेलू वनडे प्रतियोगिताओं में प्लेट ग्रुप की शुरुआत की जाएगी। BCCI ने कहा कि अब इन जैसे बड़े आयोजनों में टीमों को 4 एलीट ग्रुप और एक प्लेट ग्रुप में विभाजित किया जाएगा। जानते हैं इसका क्या असर होगा।