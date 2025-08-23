BCCI ने घरेलू वनडे प्रतियोगिताओं में की प्लेट ग्रुप की शुरुआत, जानिए क्या होगा असर
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपने आगामी घरेलू क्रिकेट सत्र के प्रारूप में बड़े बदलावों की घोषणा की है। 28 अगस्त से शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी से लागू होने वाले इस नए ढांचे में विजय हजारे ट्रॉफी जैसी सभी घरेलू वनडे प्रतियोगिताओं में प्लेट ग्रुप की शुरुआत की जाएगी। BCCI ने कहा कि अब इन जैसे बड़े आयोजनों में टीमों को 4 एलीट ग्रुप और एक प्लेट ग्रुप में विभाजित किया जाएगा। जानते हैं इसका क्या असर होगा।
बदलाव
अन्य प्रमुख घरेलू वनडे प्रतियोगिताओं में भी होगा बदलाव
BCCI के अनुसार, नया प्रारूप अन्य प्रमुख घरेलू प्रतियोगिताओं में भी लागू किया जाएगा, जिनमें सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी और अंडर-23 पुरुष राज्य 'A' ट्रॉफी शामिल हैं। इससे पहले, यह एलीट और प्लेट ग्रुप प्रारूप केवल रणजी ट्रॉफी में ही इस्तेमाल किया जाता था। BCCI ने यह भी फैसला किया है कि अब से इन दोनों ग्रुपों के बीच केवल एक-एक ही टीम को प्रमोट (पदोन्नत) या रेलीगेट (पदावनत) किया जाएगा।
असर
टीमों को इस तरह होगा फायदा या नुकसान
संशोधित नियम के अनुसार, प्रत्येक सत्र में केवल एक टीम को प्रमोट या रेलीगेट किया जाएगा। इससे पहले प्लेट ग्रुप की फाइनलिस्ट दो टीमों को एलीट ग्रुप में प्रमोट किया जाता था, जबकि एलीट ग्रुप की सबसे निचले स्थान वाली दो टीमों को प्लेज ग्रुप में रेलीगेट किया जाता था। BCCI ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और सीनियर महिला टी-20 ट्रॉफियों के प्रारूप में भी बदलाव करते हुए नॉकआउट राउंड की बजाय सुपर लीग चरण शुरू किया है।