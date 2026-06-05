नाथन स्मिथ ने घातक गेंदबाजी की (तस्वीर: एक्स/@BLACKCAPS)

लॉर्ड्स टेस्ट: नाथन स्मिथ ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार लिया 5 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 10:40 pm Jun 05, 202610:40 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज नाथन स्मिथ ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हॉल (कुल 6 विकेट) लिया। ये उनके टेस्ट करियर का दूसरा 5 विकेट हॉल रहा। इंग्लैंड के खिलाफ उनका पहला 5 विकेट हॉल साबित हुआ। उनकी शानदार गेंदबाजी के कारण इंग्लैंड की दूसरी पारी सिर्फ 226 रन पर समाप्त हो गई। ऐसे में आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।