लॉर्ड्स टेस्ट: काइल जैमीसन ने चटकाए 5 विकेट, इंग्लैंड की पारी 140 पर सिमटी

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। यह उनके टेस्ट करियर का कुल छठा और इंग्लैंड के खिलाफ पहला 5 विकेट हॉल साबित हुआ। उनकी घातक गेंदबाजी के चलते इंग्लिश टीम अपनी पहली पारी में 140 रन पर सिमट गई। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी जोरदार रही काइल जैमीसन की गेंदबाजी जैमीसन ने अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे एमिलियो गे (8) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। उन्होंने इंग्लैंड के मध्यक्रम में जैमी स्मिथ (1), बेन स्टोक्स (12) और गस एटकिंसन (4) को पवेलियन की राह दिखाई। इस कीवी आलराउंडर ने ओली रॉबिन्सन (1) का विकेट लेते हुए अपना 5 विकेट हॉल पूरा किया। उन्होंने 14 ओवर में 62 रन देते हुए ये सफलताएं हासिल की।

करियर ऐसा है जैमीसन का टेस्ट करियर जैमीसन को घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद 2020 में टेस्ट खेलने का मौका मिला। उन्होंने भारत के खिलाफ 2020 वेलिंगटन टेस्ट में अपना टेस्ट पदार्पण किया था। अब तक उन्होंने 20 टेस्ट मैचों की 37 पारियों में लगभग 19 की उम्दा औसत से 85 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 4 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 6 पारियों में 24.28 की औसत से 14 विकेट हासिल किए हैं।

Advertisement