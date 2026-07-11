मंधाना ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

लॉर्ड्स टेस्ट: स्मृति मंधाना के अर्धशतक की बदौलत भारत की मजबूत बढ़त, ऐसा रहा दूसरा दिन

लेखन अंकित पसबोला 11:20 pm Jul 11, 202611:20 pm

क्या है खबर?

लॉर्ड्स में जारी इकलौते टेस्ट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपनी पकड़ मजबूत की है। भारत की पहली पारी में 285 रन के जवाब में इंग्लिश टीम 170 रन पर सिमट गई। बढ़त हासिल करने वाली मेहमान टीम ने अपनी दूसरी पारी में दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक 154/1 का स्कोर बनाया है। फिलहाल क्रीज पर स्मृति मंधाना (69) और यास्तिका भाटिया (39) बनी हुई हैं। भारत की कुल बढ़त 269 की रन की हो गई है।