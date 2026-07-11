एकमात्र महिला टेस्ट: एमी जोंस ने भारत के खिलाफ जड़ा पहला टेस्ट अर्धशतक, जानिए आंकड़े

करियर

कैसा रहा है जोंस का टेस्ट करियर?

जोंस ने 2019 में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। वह अब तक 9 टेस्ट मैच खेल चुकी हैं, जिसकी 14 पारियों में 17.17 की औसत और 52.86 की स्ट्राइक रेट से 240 रन बनाने में सफल रही हैं। इसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 64 रन का रहा है। वह इस प्रारूप में अब तक 38 चौके जड़ने में सफल रही हैं। उन्होंने विकेट के पीछे 21 शिकार किए हैं।