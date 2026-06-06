इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत की ओर बढ़ाया कदम

लॉर्ड्स टेस्ट: इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत की ओर बढ़ाया कदम, ऐसा रहा तीसरा दिन

लेखन भारत शर्मा 10:55 pm Jun 06, 202610:55 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ लॉर्ड्स में जारी पहले टेस्ट के तीसरे दिन जीत की ओर कदम बढ़ा दिया है। मेजबान टीम शनिवार को ही जीत सकती थी, लेकिन बारिश ने उसका इंतजार बढ़ा दिया। दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 55 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे। वह अभी भी लक्ष्य से 199 रन पीछे हैं। डेवोन कॉनवे (19*) और टॉम ब्लंडेल (2*) क्रीज पर मौजूद हैं।